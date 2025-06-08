通过“影视之路”唤醒平顺旅游潜力

凭借众多雄伟壮观的自然景观、古老的遗迹和特色文化，平顺省拥有通过电影作品推广旅游的巨大潜力。近年来，许多导演和剧组选择平顺作为主要拍摄地，创作出在艺术与票房上都获得成功的许多影片。借助这些影片，平顺省向国内外朋友推广其自然风光、文化遗产和人文形象，同时为本地旅游开辟出一条新的发展路径。



平顺省白沙丘片场的独具特色



最近，由导演李海执导的电影《翻脸8：阳光的拥抱》上映，影片取景地是在平顺省白沙丘（Bàu Trắng），创造了票房纪录，并促进了平顺旅游业的发展。在被称为“小撒哈拉沙漠”的白沙丘拍摄的绝美场景吸引并引起了观众的关注。白沙丘再次以新的视角为人所知，继续彰显其对游客的吸引力。



白沙丘距离潘切市中心以北约60公里，是大自然数千年来赋予平顺省的壮丽、诗意的风景。这里以其独特的白色沙丘和大型淡水湖泊的组合而闻名，创造了充满神秘感的美丽野生空间。

凭借这一独特的地貌和自然风光，白沙丘曾被列入越南最令人印象深刻的100个目的地之一，2014年被列入东盟最受欢迎的目的地之一，2016年被列入南部地区最受欢迎100个旅游目的地之一。2019年，白沙丘风景名胜区被文化体育旅游部列为国家级遗迹。目前，白沙丘已成为旅客到平顺省的必游之地。来到这里，游客不仅可以探索紧邻海岸线的燕岛，还可以体验滑沙、骑鸵鸟、拍照和驾驶越野摩托车征服沙丘等



来自英国游客米兰·帕尔默（Millan Palmer）表示：“我是在社交网上的推荐中知道白沙丘的。真正来到这里后，感觉非常惊喜。这些洁白巨大的沙丘造型优美。更棒的是我们骑着越野摩托车进行了刺激的探险。我们决定将旅行延长一个月，好好享受这个地方。”



据白沙丘生态旅游景区管理委员会透露，2025年4月30日至5月1日假期期间，游客数量同比增长35%，超过1.02万人次。预计到2025年5月底，白沙丘接待游客约达11.7万人次，其中外国游客占约30%。

通过影视推广旅游



平顺省旅游促进中心主任阮灵宇表示，利用近年来影片的传播效应，该中心组织了一个考察团，吸引了众多旅行社和企业参与，帮助他们研究和开发新的旅游产品，通过电影提升平顺旅游的知名度。



除白沙丘外，富贵岛在影片《明星老师》中出现的原始美景、碧绿海水和陡峭悬崖的壮丽风光吸引了观众的眼球。或者平顺省鸡格（Kê Gà）海滩的美丽景色、百年历史的灯塔、美奈渔村渔民的繁华生活、潘切鱼露村、志功盐田等场景也被诸多导演和电影制作人用作视频片段、音乐视频、电影的背景。



平顺省文化体育与旅游厅副厅长阮黎成透露，平顺不仅拥有美丽、多样而丰富的自然环境，还蕴含着悠久的传统文化价值。



显而易见，电影在宣传与推广平顺省形象和风土人情方面发挥着重要作用，促进游客前来体验和探索。为通过电影唤醒平顺旅游潜力，需要加强旅游与电影的协调合作，有效地推广平顺省旅游目的地。



阮黎成表示，未来文化体育旅游厅将继续向公众和电影制作者推广平顺省的美景和文化价值，为进一步挖掘旅游潜力以及发展电影文化创造条件。（完）