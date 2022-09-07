吸引参观者眼球的是奥黛上越南名胜古迹、文化精华的图形，如风雅-格邦、下龙湾、安子竹林、顺化宫廷雅乐、少数民族土锦等。色彩缤纷的奥黛在质朴和环保的竹板上显得格外醒目。展览吸引不同年龄和职业的参观者，因为长期以来，奥黛不仅是一种服装，而且还是一种文化产品，而且还出现在生活的多种活动中。



此外，展会上还展示有关新冠肺炎疫情防控工作、矿工、海军战士的奥黛系列。



这200件奥黛由明幸、玉欣、高明进、陈清敏、西班牙设计师迭戈·丘拉（Diego Chula）等国内外20名著名时装设计师设计，曾经在2020年广宁奥黛节、2019年顺化文化节、2021年“白衣天使”文艺晚会等文化活动上展示。



越南妇联副主席孙玉幸出席展览会并致开幕词时强调，“在这里展示的奥黛系列是充满激情、热情和创造性以及对民族文化遗产的珍惜的艺术作品。”



参观者还有机会了解和现场体验太平省见昌县南高丝绸手工艺村的工匠们进行的蚕虫孵化、纺纱的全过程。



行内专家认为，越南奥黛的形成和发展历史悠久，是所有越南人心目中的传统服饰，为广大国际游客和朋友所认可。跟奥黛息息相关的是一系列丰富多样而富有民族文化特色的活动，如桑树种植、养蚕、编织等。（完）