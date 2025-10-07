Vietnamese
新闻
连夜暴雨致河内多条街道被淹
07/10/2025
受第11号台风环流影响，2025年10月7日夜间至清晨，河内市普降大雨并伴有雷电天气。强降雨导致市区多处地势低洼路段出现严重积水，交通出行受阻。
紧急汛情！太原省多地遭遇严重洪涝
07/10/2025
新闻
过去12小时内，太原省多条河流与溪流出现大洪水，多个监测站的水位已超过警戒三级。当前汛情形势复杂，水位仍在迅速上涨，导致低洼地区、城镇区及河溪沿岸出现大范围积水与洪涝，尤其是该省南部地区受灾最为严重。
强降雨导致河内市区出现超过100处积水点 多所学校紧急通知学生停课
07/10/2025
新闻
数字技术——河内农业发展的必然趋势
06/10/2025
新闻
越南共产党第十三届中央委员会第十三次全体会议公报（第一号）
06/10/2025
新闻
2025年前9月越南接待国际游客逾1540万人次
06/10/2025
新闻
越南外交部副部长邓黄江： 《河内公约》将成为越南多边外交的重要印记
06/10/2025
新闻
今年前9月外商投资企业实际到位资金创五年来新高
06/10/2025
新闻
