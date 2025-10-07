Báo Ảnh Việt Nam

新闻

连夜暴雨致河内多条街道被淹

受第11号台风环流影响，2025年10月7日夜间至清晨，河内市普降大雨并伴有雷电天气。强降雨导致市区多处地势低洼路段出现严重积水，交通出行受阻。
    
    
    
    
    
    

 

更多>>

紧急汛情！太原省多地遭遇严重洪涝

紧急汛情！太原省多地遭遇严重洪涝

过去12小时内，太原省多条河流与溪流出现大洪水，多个监测站的水位已超过警戒三级。当前汛情形势复杂，水位仍在迅速上涨，导致低洼地区、城镇区及河溪沿岸出现大范围积水与洪涝，尤其是该省南部地区受灾最为严重。
更多

Top