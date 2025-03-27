据越通社驻印度记者报道，印度PHD工商会秘书长兼首席执行官梅赫塔（Ranjeet Mehta）在研讨会上发表讲话时认为印越两国企业在农业、信息技术、人工智能和机械人等领域合作潜力巨大。此次企业对接交流会在推动两国贸易合作起着重要的作用。他同时强调，PHD工商会向全国提供许多多领域的平台，起降助力加强两国企业之间的贸易往来。



越南工贸部贸易促进局工贸投资促进中心主任黎鸿明已提出一些促进两国企业合作的建议，如充分利用越印之间经贸合作协定、东盟与印度贸易服务协定带来的机会；配合开展各项贸促活动；加强配合互相交换信息，提供彼此关于贸易和投资的新政策相关信息；建立交流合作机制，加强各级代表团互访，促进多领域的合作交流走深走实。



进一步推动越南与印度两国企业对接交流。图自越通社

黎鸿明表示相信，今后更多越南和印度两国企业将继续利用各自的优势，拥有更多合作机会，推动经济关系发展，为建设可持续发展的越南印度全面战略伙伴关系做出贡献。



越南驻印度商务参赞裴忠上上将指出，研讨会表明范明政总理访问印度取得的结果获积极展开，力争实施2030年双边贸易额达200亿美元。他同时透露，出席研讨会的企业主要从事食品加工、轻工业、调料、胡椒、咖啡、电子和纺织品等行业。



研讨会结束后，各家企业代表出席了在PHD工商会驻地举行的B2B交易会。两国企业已直接沟通对接，迎来新的合作机会。



多年来，越南与印度贸易关系不断向前发展。据越南海关总局的统计数据，2024年双边贸易额达150亿美元，较2023年增长4.5%。其中越南对印度出口额达90.6亿美元，增长7.6%; 从印度进口额达58.3亿美元，下降0.6%。印度是越南钢铁、化学品、药品、纺织品服装、饲料和水产品等重要原料的供应伙伴。（完）