迎接越共十四大：顺化市着力将遗产经济发展与旅游业相结合

10月3日上午，越共顺化市第十七次代表大会（2025~2030年任期）正式开幕，代表全市5.8万余名党员的400名代表出席。

越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将出席大会并发表指导性讲话。越共中央总书记苏林和越共中央委员会送花篮表示祝贺。

在开幕式上，越共中央委员、顺化市委书记黎长流代表主席团发表讲话时强调，本次大会的目标包括建设廉洁强大的党委和政治体系，发挥全民力量，高效动员与利用各类资源，到2030年，将顺化市建设成为越南特色遗产型城市，是东南亚地区在文化、旅游、医疗方面的重要中心；成为全国科学技术、教育培训（多学科、多领域、高质量）的大型中心之一，建设成为全国强大的海洋经济中心，国防安全得到维护，人民的物质与精神生活达到较高水平。

为实现这一目标，顺化市将重点实施三大突破性措施，包括健全机制政策，调动和利用资源，加大招商引资力度；发展人力资源，尤其是高素质人力资源；完善同步、现代、智慧的基础设施体系，发挥遗产城市优势，从而发展旅游和服务业，大力推进科技、创新与数字化转型。

梁三光大将在大会上发表指导性讲话时建议顺化市委要集中领导推进党政建设；继续有效落实中央关于党建和党整顿的各项决议和结论，结合学习和践行胡志明思想、道德和作风；坚决反腐败，加强党内检查、监督和纪律工作。

顺化市要集中领导确保两级地方政府模式高效顺畅运行；经济实现突破性进展；有效落实政治局关于发展民营经济的第68号决议。其中，大力发展遗产经济与旅游业相结合，打造优质旅游产品，吸引游客与人民积极有效参与；推进遗产空间转化为新增长动力；发展可持续海洋经济，建设成为全国强大的海洋经济中心；同时打造文化旅游、医疗、科技、教育培训等中心。

顺化市大力发展文化产业，打造“顺化——东南亚地区独具特色的文化、旅游和美食之都”品牌；完善战略性基础设施体系，重点推进交通、城市、旅游、服务、物流及数字化基础设施建设。

梁三光要求顺化市委重视实施提升人民生活质量的具体举措，建设建造型政府，最大限度改革行政手续，加强国防与安全，坚决捍卫边境主权，扩大对外关系，向国际友人推广“绿色—智慧—富有特色的顺化”形象。（完）