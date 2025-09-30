新闻
迎接越共十四大：阮鸿泰同志担任北宁省委书记
2020－2025年任期北宁省委书记阮文熊在大会开幕式上致辞时强调，本次大会在一个具有重要意义的背景下召开，即北宁与全国一道完成行政单位调整和机构精简任务，并顺利高效地运作两级地方政府模式。
大会上的政治报告明确指出，2025－2030年任期的总体目标是建设团结、清廉、坚强的北宁省委和政治体系；实现经济社会快速、全面和可持续发展；确保国防、安全；不断提高人民的物质生活和精神生活；自信与全国一道砥砺奋进民族发展的新时代；力争在2030年前将北宁建成中央直辖市，到2045年成为绿色、文明、富有京北文化特色的城市。
报告设定了26项指标，覆盖经济、社会、环境、安全、党建和政治体系建设等方面。部分主要指标包括：力争到2030年，该省地区生产总值（GRDP）在2026－2030年阶段的年均增长率达11－12%；到2027年底，全省不再有贫困户等。
大会公布了中央政治局关于越共北宁省委会、常委会、省委书记和副书记的任命决定。
根据决定，越共中央委员、中央军委委员、国防部副部长阮鸿泰上将参加越共北宁省委会、常委会，担任北宁省委书记（2025－2030年任期），同时被指定参加第一区军区党委。
2025－2030年任期越共北宁省委员会共有71名委员；省委常委会共有18名委员。
在大会指导发言中，阮维玉同志祝贺并高度评价北宁省党部、政府和各族人民在上一个任期取得的显著成就，同时要求北宁继续深入研究、贯彻落实近期出台的具有突破性意义的各项方针政策，特别是中央委员会和中央政治局已颁布的7项决议（第57号、59号、66号、68号、70号、71号、72号决议）。
此外，北宁省需要弘扬京北这片“地灵人杰”之地的文化与精神价值，把潜力和优势转化为发展动力，使北宁省发展成为富裕强盛之地，是全国充满活力的发展中心之一。
阮维玉指出，北宁省需重点落实5项工作方向，其中包括建设清廉、坚强、高效的党和政治体系；注重文化、社会和人民的发展；保护并弘扬京北文化特色，将官贺(Quan họ)民歌遗产与文化、宗教信仰、生态旅游相结合；塑造文明、现代、富有创造力且充满特色的北宁人形象。
2025－2030年任期北宁省委书记阮鸿泰表示，越共北宁省委员会将继承和发扬团结协作传统，延续历代前辈辛勤构建的成果，严格遵守党的原则和规定；发挥集体智慧，重视个人责任；不断推动改革创新，提高领导能力，坚决完成大会决议提出的目标与任务。（完）