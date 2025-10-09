迎接越共十四大：建设西宁成为新时代的战略性枢纽中心

10月9日上午，越南共产党西宁省第一次代表大会（2025-2030年任期）隆重开幕，代表全省直属100个党委、9.4万多名党员的447名代表与会。



大会确定2025-2030年阶段的发展方向是：快速、可持续、全面发展，以人民为中心、以企业为动力、以创新为关键、以基础设施为支撑。目标是把西宁建设成为连接东南部地区与九龙江三角洲的战略性枢纽，以及与柬埔寨和大湄公河次区域的重要商贸通道。



大会提出2026-2030年阶段的主要指标包括：西宁省地区生产总值（GRDP）年均增长10-10.5%；人均GRDP达到8000-8500美元；城市化率超过50%；按新标准力争到2030年不再有贫困户。

大会确定三大突破口：一是推进行政改革，发展高质量人力资源；二是发展科学技术、创新、数字化转型、绿色转型和循环经济；三是动员各类资源投资基础设施建设，尤其是现代化、同步化的交通系统，以强化区域互联互通。



此次大会被寄予厚望，将为西宁奠定坚实的政治基础，激发发展愿望，弘扬革命传统与创新精神，建设富强、文明、友好的西宁，使其当之无愧地成为国家新时代发展的战略性枢纽中心。

在2020-2025年任期内，尽管受新冠疫情严重影响，西宁省经济仍保持稳步增长，2021-2025年阶段GRDP年均增长约6.73%。特别是2025年前9个月，经济增长率达9.52%，位居南部各省首位。预计到2025年底，经济规模将达约352万亿越盾，位列全国第10位；人均GRDP约4776美元。西宁还完成了临时住房和危旧房消除任务，实行公立学校学生学费减免政策，并保持全国最低贫困率。（完）