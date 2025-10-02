迎接越共十四大：将顺化建设成为东南亚独具特色的重要文化旅游中心

在2020~2025年任期内，顺化市圆满完成了越共顺化市第十六次代表大会提出的15项指标中的14项，成为全国第六个中央直辖市，是越南乃至整个东南亚地区唯一一个拥有8处被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录的地方。



新冠肺炎疫情后，顺化市旅游强劲复苏。2025年，顺化市承办“2025年国家旅游年”活动。截至2025年前7个月，顺化市接待游客逾400万人次，全年预计接待游客600万人次，旅游收入可达11万亿至12万亿越盾。



建忠殿是顺化古都富有吸引力的目的地之一。图自越通社

旅游业复苏、基础设施建设进度有所改善和招商引资活动得到重视等因素推动顺化市经济增长率在过去一届任期内达7.54%，高于全国平均水平。



大会提出各项目标，包括建设廉洁强大的党委和政治体系，发挥全民力量，高效动员与利用各类资源，到2030年，将顺化市建设成为越南特色遗产型城市，是东南亚地区在文化、旅游、医疗方面的重要中心；成为全国科学技术、教育培训（多学科、多领域、高质量）的大型中心之一，建设成为全国强大的海洋经济中心，国防安全得到维护，人民的物质与精神生活达到较高水平。



至于实现2025~2030年目标的总体方案，顺化市人民委员会常务副主席阮青平表示，顺化市将聚焦三大举措，包括完善招商引资政策机制，主动引进现代科技，推动绿色和可持续生产；注重人力资源开发，特别是培养能够满足科技时代要求的高素质人力资源；加大对基础设施的投资力度，实现突破性发展等。（完）