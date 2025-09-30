新闻
迎接越共十四大：北宁省大力推进可持续发展，与全国携手奋进新纪元
越共北宁省第一届委员会由71位同志组成，省委常委会由18位同志组成。
中央政治局决定，越共中央委员，中央军委委员，国防部副部长阮鸿泰上将，不再参加2020-2025任期中央军委，不再担任国防部副部长及相关职务，并被任命为北宁省委书记，以及参加第一军区党委。
同一天，越共中央政治局决定动员、指派、任命越共中央委员、北宁省委书记阮文熊参加2025-2030年任期中央军委委员；阮文熊同志继续主持大会，直至大会完成其全部内容。
大会通过了决议，提出了建设北宁省省委和政治体系团结、廉洁、强大的目标；经济社会快速、全面且可持续发展；保障国防安全；不断改善和提高人民的物质、精神生活水平和生活环境；在2030年前将北宁建设成为中央直辖市，并到2045年成为绿色、文明、富有京北文化特色的城市。
大会还提出了26项具体指标，其中2026-2030阶段省地区生产总值年均增长率达11-12%；人均GRDP达8700 - 9200美元；社会劳动生产率年均增速达10%；2026-2030阶段进出口总额达1.09万亿美元。2026-2030阶段，财政收入达375.7万亿越盾，地方预算支出达279万亿越盾；城镇化率达65%。
北宁省委书记阮文熊在闭幕式上致辞时强调，大会的成功是重要的前提和巨大的精神动力，鼓舞全体党组织和人民发扬团结传统，把握机遇，战胜挑战，推动革新创新，挖掘潜力，实现强劲突破，建设北宁快速、全面和稳固发展。
大会结束后，北宁省省委会将立即颁布落实决议的行动计划；各级党委、党组织深入传达和贯彻决议精神，紧急制定行动计划，早日将决议落到实处。（完）