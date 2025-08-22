跨境物流：北中部与中部沿海地区的增长引擎

题为“跨境物流——北中部与中部沿海地区增长引擎”的第六次区域物流论坛8月22日在顺化市举行。

此次活动旨在推动跨境物流发展，确立中部地区物流在国家与区域物流版图中的枢纽地位；同时评估并就区域自由贸易区的发展路线建言献策。

工贸部副部长阮生日新在论坛上发表讲话时指出，北中部与中部沿海地区处于罕见的特殊地理位置。位于越南中部，该地区是通过公路、铁路、海运及航空连接北部与南部国家两大经济增长极的重要纽带。此外，这里也是国际经济交流的重要桥梁，是与西原地区各省之间货物中转站。 阮生日新表示，此次论坛是与会代表就推动中部乃至越南物流服务业发展的根本性、关键性和可行性解决方案的良机，使其与国家现有潜力和优势相匹配。

越南工商联合会副主席黄光房强调，越南工商联合会承诺采取投资促进措施，支持国内外企业赴顺化市和中部开展业务；加快优化营商投资环境，降低物流成本，助力顺化乃至中部地区物流业融入全球物流版图。

根据2021—2030年阶段区域发展规划中，北中部和中部沿海地区被定位为全国海洋经济发展的动力源地区和领先地区。凭借港口、国际口岸、机场及东西经济走廊的优势，北中部和中部沿海地区的发展方向被明确成为连接北—南和东—西的物流枢纽，预计到2050年对全国物流行业收入贡献6%以上。（完）