越韩文艺交流活动在庆和省举行

20日晚，庆和省人民委员会同韩国蔚山广域市(Ulsan)联合在芽庄市庆和省会议中心举行越韩文艺交流活动。

这是庆祝越韩建交32周年、庆和省与蔚山广域市建立友好关系22周年的活动。该活动有助于巩固和弘扬两国、两个地方之间友好合作关系，同时增进团结，营造友好交流气氛和推广越韩两国和两个地方的文化之美。

庆和省人民委员会副主席丁文韶在活动开幕式上发表讲话时表示，自2002年建立合作关系以来，庆和省与蔚山广域市关系在各领域迈出全面和突破发展步伐，逐渐成为彼此重要的伙伴之一。

2024年，为了继续推动庆和省与蔚山广域市乃至两国关系，两个地方领导已签署了加强庆和省人民委员会与蔚山广域市政府之间的合作谅解备忘录。这被视为两个地方缔结友好关系20年来迈出重要的发展步伐。该谅解备忘录集中代表团互访、旅游、文化、体育、人力资源培训、民间交流等主要合作领域。

韩国蔚山广域市文化艺术组织联合会主席Lee Hee Seok在活动上发表讲话时表示希望，通过该活动向越南人民推广韩国文化，同时两个地方之间的文化今后将继续向前发展，拥有更多文化艺术交流活动。

题为“Ulsan Arirang”的文艺交流活动上，许多富有越韩文化特色的文艺节目陆续上演，如民族乐器表演、宫廷舞、传统舞蹈、现代舞蹈、两国传统歌曲等。此外还有许多火辣舞蹈和音乐节目。（完）