越韩战略互信持续深化，传统友谊不断加强

越韩全面战略伙伴关系正呈现出良好的发展态势，日益走向务实高效。地理相近、文化相通及历久弥坚的友谊，使两国成为彼此最重要的战略伙伴之一。

自建交30年来，两国关系已提升至全面战略伙伴关系，标志着双边关系正处于历史最好时期。无论地区与国际风云如何变幻，都未能阻挡越韩合作快速发展的步伐。

在2022年将双边关系提升至全面战略合作伙伴关系后，两国政治互信不断巩固，双方各领域合作强劲和有效发展。越南始终高度重视越韩关系，希望两国合作继续向纵深、务实、丰富、 可持续的方向发展。而韩国也将越南视为其地区外交政策实施中的核心伙伴。

在良好的政治关系基础上，经济合作取得了诸多令人骄傲的成果。韩国是越南最大的投资来源地，注册资本总额达940亿美元。

民间交流是促进两国人民团结的重要动力。通过文化和旅游对接活动，两国人民增进了相互了解，彼此联系也日益密切。

据韩国大型旅游公司Hana Tour的数据显示，越南在10岁以下儿童家庭出游目的地排行榜上名列第一。对韩国人来说，越南是东南亚热门的旅游目的地，气候温暖，尤其适合冬季旅行。韩国的文化、艺术、电影、时尚等项目在越南也很受欢迎。

在越韩友好关系、美好合作的丰硕成果中，离不开各友好协会、经济文化团体的努力。旅韩越南人社群和多元文化家庭更成为连接两国文化的重要桥梁。

越南驻韩国大使武胡表示，旅韩越南人社群日益壮大，正积极发挥所在地作用。大使重申了韩国越南人协会在组织各类富有意义的活动中的重要贡献，不仅增强团结精神，更为在韩同胞提供了展现民族文化特色的平台。

作为东盟积极、主动且负责任的成员，越南已成为一座重要桥梁，为进一步巩固韩国与东盟之间的联系作出了贡献。

越南与韩国一直以来携手培育一棵枝繁叶茂的友谊之树，结出累累硕果。两国历代领导人和人民精心培育的良好关系，将成为坚实基础，助力越韩继续在双边合作中谱写更加辉煌的新篇章。（完）