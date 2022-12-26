越通社评出2022年国际十大新闻

一、俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动

2月24日，俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动。俄乌严重冲突依然没有停止的迹象，将俄罗斯与西方关系推向新的对抗漩涡。俄罗斯与西方的冲突与制裁和报复对全球安全与政治产生重大的影响；使天然气价格连日飙涨,一度突破近14年以来的最高水平；从3月到今年最后一个月，许多国家面临粮食短缺问题，大宗商品价格大幅上涨等问题。

二、全球多家央行掀起“加息潮”

3月16日，三年多以来，美联储首次加息。2022年,美联储共计加息七次,累计加息425-450基点。7月21日，欧洲央行也进行了11年来首次加息。美联储、欧洲央行和多家中央银行上调利率以控制通胀使一些经济体面临衰退风险。

三、世界应对新冠肺炎疫情和猴痘疫情

世卫警告新冠疫情远未结束，因为奥密克戎亚型变异株继续在许多国家蔓延。与此同时，7月23日，世界卫生组织（WHO）宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。疫情引发多国的担忧，全球尚未能恢复正常的生活状态。

四、中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开

2022年10月16日至22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京隆重召开，习近平三届连任中共中央总书记。大会通过了十九届中央委员会提出的《中国共产党章程(修正案)》，重点部署今后5年和更远的战略任务，到2049年建国一百年时全面建成社会主义现代化国家.

五、英国政坛持续动荡

7月7日，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布辞职。10月20日，英国首相伊丽莎白·特拉斯宣布辞去首相职务，上任仅45天，成为英国首相中任期时长最短的首相。10月25日，42岁的里希·苏纳克正式就任英国首相，成为了英国近200年来最年轻的首相。9月8日，在位70年、96岁高龄的英国女王伊丽莎白二世去世，查尔斯王储继位，成为查理三世。

六、COP27达成设立气候“损失和损害”基金协议

11月20日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）达成历史性协议，其中一项便是首次设立气候“损失和损害”基金，用于补偿发展中国家因气候变化造成的“损失和损害”。在气候变化对人类和环境造成越来越严重影响的背景下，这一事件具有特别重要的意义。

七、世界人口突破80亿大关

11月15日，在菲律宾马尼拉市出生的女婴凡妮丝（Venice Mabansag）成为世界上第80亿个象征性成员之一。这一人口里程碑既创造了发展动力，也使世界面临环境、生态系统、自然资源、粮食安全和水资源安全等方面的挑战。

八、韩国和印尼发生严重踩踏事件

10月29日晚，韩国首尔梨泰院地区在举行万圣节庆祝活动时，发生大规模踩踏事故。事故造成至少158人死亡。10月1日晚，印度尼西亚东爪哇省玛琅市的一场甲级足球联赛发生赛后踩踏事故，130多人死亡和数百人受伤。在新冠肺炎疫情爆发之后，一个月内连续发生两起踩踏事件，对大型集会活动的安全性敲响了警钟。

九、美国宇航局成功进行了一项改变小行星轨道的试验

9月26日,美国宇航局（NASA）利用双小行星重定向测试（DART）航天器,撞击了一颗近地双小行星系统中较小的小行星——Dimorphos,以期改变其运行轨道。这也是人类第一次改变物体在太空中的运动轨迹，也是第一次全面实现瞬间移动技术。

十、卡塔尔世界杯有着很多特别之处

本届世界杯创下世界杯历史上的多个第一，如第一次在冬季举办、第一次在中东地区国家举办、第一次使用半自动越位识别技术和第一次出现女性裁判、FIFA Player球员成绩信息应用和足球数据生态系统等。

阿根廷冠军队球员利昂内尔·梅西成为世界杯历史上首位两次荣获世界杯金球奖的球员。摩洛哥成为史上第一支晋级四强的非洲球队,创造了世界杯历史。