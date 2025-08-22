越通社社长武越庄：永远铭记并践行胡伯伯的嘱托 “信息传播越快，抗战胜利越早”

8月22日，越南通讯社在宣光省新潮乡中龙村举行越南通讯社抗法战争时期遗址——1952-1954年阶段越南通讯社总部所在地修复工程落成典礼。



这是纪念越南国庆80周年（1945/9/2—2025/9/2）暨越南通讯社成立80周年（1945/9/15—2025/9/15）的系列活动之一。



越通社社长武越庄在落成典礼上回顾了1952-1954年阶段越南通讯社的光辉传统。1952年3月4日，越通社干部和记者荣幸地接待了胡伯伯前来访问和殷殷嘱托。特别是在1954年初夏，当接到关于奠边府战役的信息时，胡伯伯通过联络员武进力同志传达了嘱托：“信息传播越快，抗战胜利越早”。这一句嘱托已成了越南通讯社一代又一代新闻工作者铭记并践行的指南。



武越庄指出，多年来，位于新潮乡黄楼村的越南通讯社遗址一直得到精心维护，成为干部、记者和技术人员重温传统、培养对通讯社光辉历史的自豪感的“红色地址”。

与民族并肩同行80年历程中，越南通讯社曾三次荣获英雄称号及多项崇高奖项。在各场抗战中，历代记者和技术人员已活跃在各个战场，攻坚克难，出色完成党和国家交付的新闻工作任务。进入新的发展阶段，越南通讯社继续创新，应用先进技术，确立了作为党和国家值得信赖的战略信息中心的地位，同时也是国家传媒系统的主力通讯机构。



秉承“越南通讯社与国家共同迈入新时代”的精神，武越庄相信，全体越南通讯社员工继续团结一致，决心创新，提高工作效率，出色完成即将开展的重大活动的新闻报道工作任务。



1952年2月底，越南通讯社总部迁至宣光省山阳县中安乡黄楼村（现为宣光省新潮乡黄楼村），作为抗战的根据地，用代号T6为奠边府战役提供服务。在这里，越南通讯社收集、整理、审核和利用各类信息和资料，为胡伯伯、党中央和政府制定决策及奠边府战役的通讯联络提供支持。



2001年，位于新潮国家级特别遗迹区的越南通讯社遗址被文化-信息部（现为文化体育与旅游部）列入国家级遗迹名单；2012年，越南政府总理签发决定，将其公认为国家级特别遗迹。从此以后，这里成为历代通讯社新闻工作者重温抗法战争时期光辉历史的“红色地址”。



随着时间的推移，越南通讯社抗法遗址建筑受损破败。越南通讯社抗法战争时期遗址修复工程将成为越南通讯社陪伴国家走过80年历程中的重要印记之一。(完)