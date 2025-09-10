越通社构建多平台数字生态 与全球新闻传播新趋势接轨

在即将迎来建社80周年（1945年9月15日—2025年9月15日）之际，越通社以数字化转型为突破口，进一步强化国家通讯社的引领作用。通过建设现代化技术基础设施、打造高互动性多媒体产品，越通社正逐步构建全面的数字信息生态系统，同世界新闻传播事业发展接轨，更好地满足数字时代公众的信息需求。



坚定推进数字化转型，构建以读者为中心的发展模式



作为越南媒体数字化转型的先行单位，越通社旗下电子报VietnamPlus 坚持以“读者为中心”的发展战略，创新新闻生产方式，深化技术应用，加强国内外合作，构建完整的数字生态。通过智能数据采集与分析技术，VietnamPlus 实现新闻内容的个性化推送，依托新闻简报和定制邮件等方式增强用户黏性，不断扩大忠实读者群体，实现访问量持续稳定增长。



顺应移动互联网发展趋势，VietnamPlus 确立“移动优先”策略，建成覆盖多终端的信息传播平台。该报成为越南首批接入智能音箱、在安卓锁屏界面集成资讯、开发Zalo官方账号与渐进式网页应用（PWA）的媒体之一，相关应用累计安装量已达数万次。通过引入Google Analytics、Marfeel等分析工具，编辑部能够精准把握读者偏好，持续优化内容生产。目前，VietnamPlus 管理的Google邮箱用户约50万户，用于新闻邮件和网页推送分发。围绕“用户需求”模式，该报不断拓展教育、娱乐、社交与观点类内容，以创新表达方式打造更具吸引力和个性化的新闻产品。



VietnamPlus 积极将自动化技术与人工智能应用于新闻生产全流程，包括插图生成、图表绘制、拼写检查、关键词推荐及语音助手开发等。该报不断创新报道形式，针对重大题材和深度报道推出长篇通讯、信息图、视频图解、数据新闻以及虚拟现实（VR）、增强现实（AR）产品。2024年，VietnamPlus 成为越南首家应用AR技术的新闻媒体，其推出的3D春节贺卡荣获全国春季新闻节“最佳界面奖”。同年，该报制作的越南首部3D交互新闻作品获世界报业和新闻出版协会（WAN-IFRA）“最具创意数字产品奖”。近期推出的3D互动项目《统一之歌》以纪录片视频、3D场景、数据新闻与播客融合呈现，为读者带来沉浸式体验。



该报还积极布局YouTube、TikTok、Facebook、Zalo等社交平台。目前，其YouTube频道订阅数达67.3万，累计观看量2.94亿次；TikTok账号粉丝数近100万，获赞超1250万。因在数字化转型方面的突出表现，VietnamPlus 于2023和2024年连续被信息传媒部评为“数字化转型优秀单位”，位列行业前五、中央媒体机构前三。



VietnamPlus 总编辑陈进笋表示，该报的数字化转型不是短期行为，而是一项系统、长期、可持续的战略工程，贯穿始终是服务读者需求。目前，编辑部正根据发展阶段不断拓宽业务版图，灵活适应快速变化的数字环境。未来，VietnamPlus 将加大对高质量数字内容的投入，推出更有深度、有影响力的原创报道，提升音视频内容收益，推进个性化服务，拓展数字新业态与盈利模式。



越南国家成就展越通社展位。图自越通社

与VietnamPlus 同步，越通社旗下《信息和民族报》同样在2024年获评数字化转型优秀单位。该报多媒体产品占比超过90%，持续推出Mega story、访谈、短片、播客、360度图片和电视新闻等栏目，显著提升内容吸引力和读者体验。编辑部在多个生产环节应用人工智能，提高效率、节约人力，并不断完善新闻管理系统。2024年5月，该报Zalo Mini App阅读应用上线，进一步拓宽信息传播渠道。Baotintuc.vn网站凭借出色的传播效果，持续位列最具影响力新闻网之一。总编辑宁红娥指出，数字化转型不仅是硬件与技术升级，更是思维模式、运作机制和产品价值的全面革新。



建设现代化数字基础设施 夯实全媒体传播根基



越通社技术中心承担着建设、管理和运营信息系统与基础设施的重要职责，为全社新闻生产与传播提供技术支撑，助力数字化转型深入推进。该中心已建成数据中心、高速服务器系统、局域网与卫星传输网络，保障全球新闻信息7×24小时不间断生产与发布。通过系统升级，数据处理与存储能力提升一倍，网络带宽增长约40%。数据专网与内容分发网络（CDN）得到全面优化，云计算与多层安全技术广泛应用，构建起灵活、稳定、高效的数字化基础设施。



充分意识到新闻网成为多媒体传播主力军的问题，技术中心协助社属9家新闻网和电子报完成技术平台升级，增强视频、信息图、播客、mega story和数据新闻制作能力，为读者提供丰富多元的内容体验。多个内容管理系统（CMS）集成人工智能，实现关键词自动推荐、内容提取及图片视频检索。技术中心还为越通社重大政治与宣传任务建设了数十个专题网站。



多媒体采编系统（NPS）经升级并嵌入AI工具，进一步提升了新闻处理能力和流程效率。同时，该中心高度重视信息安全，定期开展系统审查、网络攻防演练、数据备份与威胁监测，有效防御高级持续性威胁。此外，技术中心积极拓展社交媒体、移动应用、Mini App、智能音箱、Spotify等平台的内容分发，利用API接口提升信息传输速度与稳定性。依托数字技术优势，中心还建立了受众行为分析系统，结合AI研判用户偏好与搜索趋势，助力内容部门调整传播策略，实现新闻产品的精准推送。



在“国家80年成就展——独立·自由·幸福”活动中，技术中心与相关单位协作，运用多种现代科技为越通社展区打造突出亮点。通过图片、文献、图表、幻灯、短片及互动新闻等形式，结合大屏LED动态呈现国家重大历史事件与越通社发展历程，观众还可体验虚拟展馆与360度全景打卡等创新互动形式。



越通社技术中心主任阮德宇表示，面对建设核心多媒体通讯社的目标，尽管仍存在诸多挑战，但在社党组和领导班子的坚强领导下，中心将继续深化数字化转型，优化业务流程，提升新闻协同与调度效能；积极应用人工智能，探索数字内容生产新模式，努力推动越通社建设成为现代化、专业化多媒体通讯机构。



目前，越通社的数字化转型已全面融入新闻生产与传播各个环节，成为通讯社发展的核心战略。在社党组和领导班子的统筹推进下，通过系统规划、多措并举和高效协同，越通社数字化转型正向纵深推进，取得实质性成效。



越通社党组书记、社长武越庄强调，数字化转型不仅提升了越通社的运行效率，更加巩固了其作为国家通讯社的核心地位，确保了数字环境下权威信息的传播效力。未来，越通社将继续加快数字化转型进程，推进生产与传播流程现代化，更好满足公众信息需求。数字化战略将聚焦多平台信息生态系统构建，深化人工智能、大数据与云计算应用，优化编辑与分发机制。同时，越通社将加强数字人才培养和记者编辑数字技能提升，不断增强新闻产品的质量与传播力。



在社领导层的坚定决心和全体员工的共同努力下，越通社正加快建设现代化、多平台的信息生态系统，与国际新闻发展事业接轨。尽管前路依然充满挑战，但改革、主动与创新的精神已在全社形成广泛共识，为越通社实现持续突破、巩固其在国家信息传播体系中的核心作用注入强劲动力。（完）