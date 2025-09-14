新闻
越通社成立80周年：越通社对越南的报道被广泛引用，国际上具有一定影响力
其次，越通社在全球设有广泛分支机构，并与全球40多个通讯社和世界大型新闻组织建立合作关系，每日以多种语言提供全媒体新闻产品。越通社对越南的报道被广泛引用，国际上具有一定影响力。越通社积极推进媒体深度融合发展，构建了多语种、多媒体、多渠道的新闻传播体系，涵盖网站、报纸、社交媒体等平台。
越通社不仅是新闻发布的平台，还承担着信息汇总和智库服务职能。通过全球记者网络，及时收集、整理国内外重要新闻和信息，为政府决策和社会各界提供参考。
魏为强调，越通社的报道对于增强越中两国人民之间的了解，具有重要的桥梁作用。
首先，越南通讯社对中国发展进行大量的详实报道。特别是关于中国经济发展现状、越中两国人民交往等方面的报道，受到越南国内读者的欢迎，成为越南国内民众了解中国的重要窗口。
其次，越通社开设的中文网站也成为中国人民了解越南的重要渠道。在越通社的中文网上，不仅可以看到越南当代政治经济文化各方面领域发展的最新情况，同时还能够了解到越南传统文化以及越南对国际事务的关注，其详实的报道和专业风格成为华语受众了解越南最重要的手段。
近年来，中越两国媒体交往密切，特别是以中央广播电视总台等中央媒体为代表的中国媒体不断加强与越南通讯社的合作，开展合作采访节目互换等多种形式的合作报道，为两国人民之间的相互了解，增进两国传统友谊作出了重要贡献。（完）