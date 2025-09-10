越通社成立80周年：在融入国际社会进程中发挥先锋角色 加强东盟共同体凝聚力

在印度尼西亚，越南通讯社（VNA）、越南之声广播电台（VOV）等越南新闻媒体机构一向发挥先锋作用，成为连接越南与地区和世界的可靠桥梁。



加强东盟共同体凝聚力的支柱



提及媒体的作用时，东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）强调，媒体的作用极为重要，其功能不仅限于娱乐，更在于教育大众，向公众提供有关社会变革和革新的信息。他同时指出，目前最大的挑战是虚假新闻、误导性信息以及歪曲事实的报道。他强调，当务之急是要确保公众接收到的信息是值得信赖的。



在此背景下，越通社始终将报道迅速、可靠信息并向公众传播明确为一项重要任务。此举有助于与东盟共同努力确保东盟各成员国人民能够及时接触到官方、多维且及时的信息源。



越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使多次强调了越南新闻机构在宣传国家形象以及东盟作用方面的大力支持。



她表示，最近的一项调查显示，越南民众对东盟的认知度在区域内名列前茅，仅次于柬埔寨。这充分体现越南新闻媒体在帮助公众意识到一体化进程带来的实际利益方面所做出的长期而有力的宣传努力。



孙氏玉香指出，在面向东盟共同体愿景的阶段，包括越通社在内的越南新闻媒体机构将在宣传并搭建地区政策与民众和企业日常生活之间重要桥梁方面起着更为重要的作用。



越南与印尼两国国家通讯社合作：走向世界的基础



在双边合作关系中，越通社与印尼国家通讯社安塔拉通讯社（ANTARA）有着长久而稳固的合作历史。在接受越通社驻雅加达记者采访时，安塔拉通讯社新闻总监伊尔凡·朱奈迪(Irfan Junaidi)表示，双方于2014年签署的合作协议至今仍发挥积极作用。双方经常共享信息，交换内容，密切配合报道重大事件。



朱奈迪表示，在数字传媒快速发展和全球信息需求日益增长的背景下，越南与印尼两家国家通讯社之间的新闻合作有望向更深层次、更广范围发展。他指出，“我们的目标是共同建设一个现代化的新闻系统，确保信息快速、准确传递，进一步巩固其为各自国家的国家通讯社地位。”



越通社在雅加达设立分社不仅为对外新闻宣传工作提供服务，还提升越南民众对东盟的认知度。通过每日生产和发布的各类信息产品，国内公众可以更加深入了解区域合作趋势，共同挑战以及东盟带来的机遇。此外，越通社的新闻产品也帮助国际社会更全面认识越南这一充满活力、负责任且为地区发展做出实质贡献的成员国。



在数字传媒时代，越通社展现出快速适应能力和技术应用水平以及始终坚守客观、准确的报道原则。



这种并行性的发展不仅具有象征意义，更彰显越通社在陪伴国家融入国际社会，传播越南在地区和国际上的责任和地位方面的先锋作用。这为越通社继续在革命新闻事业中充当可靠的信息桥梁，向地区和国际社会推广越南风土人情与企业形象夯实基础等。（完）



越通社