越通社建设80周年：彰显越南主要新闻机构的作用

范青平表示，80多年来，越通社有效发挥主要通讯社的作用，提供战略性信息，伴随国家走过每一个历史里程碑。

在抗战时期，越通社记者不畏艰险，深入最艰苦的一线，用笔和镜头记录了越南军民英勇顽强的战斗景象。他们还走进解放区，与同胞同甘共苦，真切呈现战时生活的真实面貌。越通社当年留下的许多照片与新闻报道，如今已成为无比珍贵的历史见证，至今仍传递着震撼人心的力量，唤起深沉的情感共鸣。

和平恢复后，越通社迅速转型，以满足新要求。虽然战争的硝烟已然散去，但随着国家迈入革新与深度融入全球化的新征程。越通社发表的新闻真实反映国家重建、人民生活改善等情况，为维护国家主权、确立国家地位、提升越南在国际舞台上的形象作出贡献。

在越南革命新闻百年历程中，越通社一直是坚守思想文化阵线的先锋力量之一，在提供官方信息、凝聚社会共识、在国际舞台上树立国家威望等方面发挥着重要作用。

范青平强调，如今，越通社已真正成熟并不断发展，无愧于国家通讯社、核心多媒体媒体的地位，服务于党和国家的宣传需求、国内外大众传媒和民众的信息需求，随时准备陪伴国家迈入新时代。

范青平就越通社在国家对外新闻工作中起着作用做出评价时表示，近年来，越南对外工作取得了许多重要成就，为提升国家在国际舞台上的地位和威望作出了贡献，被越南高层评价为“亮点”，取得了许多具有历史意义的成就。这些成就离不开对外新闻工作的贡献和新闻工作者的积极参与。其中，越通社作为国家通讯社和大型多语种、多媒体、多渠道的综合媒体已发挥至关重要的作用。

作为越南主要的对外通讯社，越通社在海外建立了广泛的常驻机构网络，是越南最大的新闻机构之一，在全球五大洲设立30个海外常驻机构。这一常驻机构体系的信息来源至关重要，不仅服务于国内媒体，也是向国际友人传递越南官方信息和讯息的渠道。

越通社通过数十种信息产品和多种语言媒体平台体系介绍和平、稳定、蓬勃发展的越南形象，为搭建信息桥梁、增进越南人民与世界、旅居海外越南人与祖国之间的相互了解作出贡献。

越通社的显著优势在于其拥有一支扎根当地，并与各界专家及学者保持密切联系的记者队伍，能够为党和国家对外政策的制定提供重要参考依据。

至于越通社常驻北京代表处在与越南驻华大使馆及其他机构配合开展宣传工作方面所发挥的作用，范青平表示，中国是邻国、传统朋友和全面战略合作伙伴。因此，近年来，两国高层及各级别交往频繁。

越通社常驻北京代表处是先锋新闻机构之一，主动与越南驻华大使馆及其他机构协调与配合，及时报道越南党和国家领导人、各部委、行业和地方领导人在华的重要外交活动和两国各领域丰富务实的合作成果，充分、生动、客观地反映双边关系的积极发展，为增进两国人民之间的互相了解与沟通做出贡献，巩固越中关系的社会基础。范青平高度评价越通社驻北京记者队伍以专业作风和敏锐能力发挥着重要信息桥梁作用，有助于在战略要地提升越南对外新闻工作的效果。（完）