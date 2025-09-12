越通社建社80周年：以越通社记者姓名命名的街道

在越通社举行建社80周年（1945年9月15日—2025年9月15日）纪念活动的热烈气氛中，越通社记者想起了那些以战地记者命名的街道。



2024年12月，广治省为40条新道路命名，其中包括以越通社记者、烈士梁义勇命名的道路。梁义勇是越通社的战地记者，以拍摄大量反映越南战争的优秀照片而闻名。他38岁时在广治牺牲。在其自开始从事战地记者到牺牲的仅仅6年中，留下了2300多幅作品，其中多幅被追授国家文学艺术奖和胡志明文学艺术奖。

以越通社记者、烈士梁义勇命名的道路。图自越通社

在此之前，全国已有7条街道以越通社记者的名字命名，包括：河内陈金钏街、河静省陈金钏路、胡志明市裴廷髓路、林同省（原平顺省）林鸿隆路、金瓯省（原薄辽省）陈炳括路以及北宁省（原属北江省）陈金钏路和陶松路。



值得注意的是，烈士陈金钏的名字被用于三条街道。陈金钏是越通社的首任领导。1921年生于河静，年轻时便投身革命。1944年被法国殖民当局逮捕并关押于火炉监狱。1945年3月9日日本发动政变后，他与同志组织越狱，积极开展革命宣传，准备发动总起义在河内夺取政权。1945年8月，他担任临时政府宣传部部长办公厅主任。越南民主共和国临时政府所属的信息局成立后，他出任副局长，直接负责越南通讯社工作。1947年3月3日，年仅26岁的陈金钏牺牲。1949年4月23日，胡志明主席决定追授其一级抗战勋章，表彰其在建立信息局（越南通讯社前身）中的卓越贡献。



记者裴廷髓（又名丁翠，1914—1967），是在抗战中成长的一代记者。1954年到越南通讯社担任摄影记者。1965年调往东南部，出任解放通讯社副社长。1967年9月21日，他因遭美军轰炸牺牲，享年53岁。凭借一系列反映民族抗战的时事摄影作品，他被誉为越南著名摄影记者之一。



记者陶松（1925—1990）在越通社发展史上占据重要地位，连续25年（1965—1990）担任越南通讯社社长。在极其艰难、激烈的战争岁月里，他与领导班子一道，确保信息报道不断线，完成了历史性使命，尤其是在1975年春季大捷中发挥了重要作用。



记者陈炳括（1913—1968）是越通社著名摄影记者。1946年参加抗战，在敌占区秘密活动9年，曾被捕并流放昆岛。1961年调任第九区新闻摄影部门。1968年12月12日，在前往乌明县拍摄战斗场景途中牺牲。除了2007年国家文学艺术奖外，他还被追授一级抗战勋章、致力于越南新闻事业贡献徽章和“杰出贡献摄影艺术家”称号。



摄影艺术家林鸿隆是越通社杰出摄影记者之一，留下了《胡伯伯指挥合唱〈团结之歌〉》和《母子重逢》两幅著名作品，并于1996年获胡志明文学艺术奖。

摄影艺术家林鸿隆的作品。图自越通社

可以说，陈金钏、陶松、裴廷髓、林鸿隆、陈炳括、梁义勇等记者的名字被镌刻在从北到南的街道上，已成为他们个人、家庭、家乡以及越通社一代又一代干部、记者的骄傲。



越通社党委书记、社长武越庄表示，这些记者的名字出现在宽阔整洁的街道上，不仅是对他们巨大贡献和牺牲的褒扬，更彰显了越南民族“饮水思源”的优良传统。在他们出生、成长和奉献过的地方，以记者命名的街道成为新的“红色地址”，承载革命传统教育的使命，传递火焰和能量，激励一代又一代新闻工作者。（完）