越通社在国家成就展的特色亮点

以“官方新闻——主流媒体”为主题，越通社的展区不仅旨在展示成就，更在于讲述一段贯穿的历史故事。从第一篇《独立宣言》新闻稿（1945年）、奠边府大捷（1954年）新闻稿、胡志明战役胜利（1975年）新闻稿，到国家革新进程中的先锋新闻作品，以及当今数字化转型时代多平台、多语言的新闻生态体系，这里展示的都是极其珍贵的历史新闻资料。越通社再现了国家的重要历史里程碑，同时彰显了其作为国家80年来权威、主流媒体机构的地位。

顺化市居民阮氏清水：“我参观了很多展区，来到越通社的展区时，觉得展示空间非常令人印象深刻，涵盖了越南各个历史抗战时期。这是一个年轻人应该前来关注和学习的空间。”

顺化市居民郑光日明：在这里参观时，我觉得越通社的展区非常引人瞩目，采用了很多技术手段，使观众能够快速获取信息。整个空间再现了我国各历史阶段的资讯。希望越通社今后发展得更好，提供更多有益的信息，让读者和观众能够获取更多资讯。

河内市纸桥坊裴氏映红：“来到越通社的展区，感觉非常美观、令人印象深刻，布置庄重，完全契合“80年独立——自由——幸福之旅”的主题。让我印象最深的是《独立宣言》这一模型。这个模型需要读者亲手折叠、粘贴，制作成三种语言版本的《独立宣言》。这是越通社在此次活动中送给读者一个独特而富有创意的纪念品。”

特别是在越通社的展区，参观者还可以亲身体验各种有趣的互动活动，如：虚拟传统室、360度打卡角以及参与趣味且富有意义的小游戏。

清化省居民越英：“我来自一家从事科技的公司，来到越通社展区，我感受到这里充满了科技气息。展区在技术和展示形式上有了很大创新，给我留下深刻印象的是展区中央的大屏幕，通过这个屏幕，我可以进一步了解国家的历史。对于年轻人来说，这样的技术非常实用，值得推广。”

凭借精心、现代且高审美感的布置，越通社展区有望成为本次展览的一大亮点，进一步彰显越通社作为国家权威官方新闻媒体的地位，伴随国家走过80年的历程：从抗战岁月到国家建设，再到迈向新时代，实现繁荣、富有特色和幸福的发展道路。（完）