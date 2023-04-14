越英建交50周年：推动知识研究和转移领域的双边合作

13日，越南与英国约100名教育管理人员、专家和各所大学代表出席了由越南驻英国大使馆和越英高等教育伙伴网络在首都伦敦以线上和线下相结合方式举行的教育研讨会。

越通社驻伦敦记者报道，题为“越南知识研究和转移：设计最佳框架计划”的研讨会会在3月28日至4月27日举行的纪念越英建交50周年的英国越南日活动框架内举行。

研讨会上，与会代表集中讨论和评价了越南知识研究和转移现状，为该工作制定符合越南高等教育的最佳框架计划的方式。研讨会的目的还旨在促进越英高等教育伙伴网络对接与发展，对该网络取得的成就和未来合作定向做出评价。

越南驻英国大使阮黄龙在研讨会上发表讲话时高度评价越英高等教育伙伴网络在促进两国之间的教育合作中的作用。阮黄龙强调，英国是越南最大教育伙伴之一，双方合作计划超100个，强调许多越南学生将英国视为经济、经营、金融、法律学、工业技术等领域的头等留学目的地。与此同时，许多英国大学生也拥有赴越就读的需求。他同时指出网络在援助和满足两国学生需求中的作用，同时认为这些需求在两国教育合作的未来中起着决定性重要作用。越南驻英国大使馆愿援助网络促进教育合作和对接。

英国文化协会驻越分会会长麦克哥尔恩（Donna McGowan）在河内以线上方式出席研讨会。她在发表讲话时表示，英国文化协会承诺在高等教育改革计划中向越南提供援助，同越南教育培训部保持密切合作，采取具体行动来加强教育合作，为越南教育发展做出贡献；通过大学了解到技能、性别平等与融入社会、知识研究、革新和转移、考试与质量鉴定等战略性领域的合作和经验交换。

麦克哥尔恩表示希望越南与英国文化协会之间的伙伴关系将帮助该协会向越南各所大学分享英国最好的教育实践，同时为两国高等教育带来更多的合作机会。

越英高等教育伙伴网络联合主席、朴次茅斯大学技术系副主任雷蒙德·李（Raymond Lee）教授认为，越南与英国教育合作，特别是教育、知识研究和转移等领域的合作潜力巨大，强调网络中各所大学希望发展合作关系。他同时指出文化因素对两国之间高等教育合作中的作用和影响。

雷蒙德·李教授表示，网络的目标在为两国教育伙伴互相了解、沟通和发展关系创造环境和机会。他同时指出越英两国研究组织在促进双方高等教育合作的重要作用。

越英高等教育伙伴网络于2018年10月成立，目标是成为促进教学与学习、研究与革新方面高等教育国际化的创新网络。（完）