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越航开通北京大兴至胡志明市直达航线

越通社驻华记者报道，3月30日，越南国家航空公司（一下简称越航）在北京大兴机场举行北京至胡志明市直达航线首航庆典仪式。越南社会主义共和国驻华大使范清平、越南航空中国区总经理张陈玉雄出席活动。 越南航空中国区总经理张陈玉雄在活动上发言时表示，越航很荣幸举办北京至胡志明市直达航线首航庆典仪式。越南航空北京大兴—胡志明市新航线每周执行五个往返航班，班期为每周一、三、四、五、日。

张陈玉雄补充说，从2025年3月30日起, 越航将加密北京首都机场飞往河内的航班频次，由原来的每周5班增加至每日一班。这体现了越南航空始终将中国市场视为其重点市场之一，以及越航将成为东南亚和中国之间的桥梁的承诺。

新航线开通后，越南航空在中国的定期航线达到6条，每周运营的定期航班总数增至40班，连接河内和胡志明市与北京、上海、广州等中国主要城市，极大地便捷和丰富了旅客的旅行选择。

张陈玉雄表示，VN517航班从北京大兴国际机场飞往胡志明市的航程，不仅搭载着越南航空尊贵的旅客，更承载着中越两国深厚的传统友谊与蓬勃发展的经贸合作机遇。

北京大兴至胡志明市航线有望及时满足中越两国日益增长的出行需求。据越南统计总局数据显示，2024年，中国赴越游客量突破370万人次，较2023年增长214%，使中国成为越南旅游业年度增长最快的市场。 为庆祝成立30周年（1995-2025），越南国家航空公司（Vietnam Airlines）将在2025年新开和恢复15条国际航线，持续拓展连接意大利、丹麦、俄罗斯、中国等国家的航线网络。

通过不断扩展航线网络，越南航空正充分发挥扩大"软边界"重要纽带作用，为实现2025年接待2200-2300万国际旅客目标注入新动力，同时彰显这家国家航空企业在可持续发展道路上不断革新、"与民族比翼齐飞"的坚定承诺。（完）

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