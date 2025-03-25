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越老特殊关系不断深入务实发展
老挝人民党（即今天的老挝人民革命党）成立后，越南共产党与老挝人民党的关系进入了一个新的发展阶段。尽管两党的名称不同，但目标一致，方向相同，互相帮助，相互依靠，共同维护刚刚取得的民族独立，为人民建设自由幸福的生活。
越南共产党和老挝人民革命党都是各自国家革命事业的唯一领导力量。因此，提到越老传统友谊、特殊团结和全面合作，也意味着提到越南共产党与老挝人民革命党的特殊团结关系；反之，谈到两党的关系，也是在谈论在两党领导下的越老特殊关系的整体。
基于越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系，阮明心认为，当前国际和地区形势正在发生深刻变化，影响着两国关系。因此，未来，为确保各自国家革新事业和各自党的全国代表大会决议顺利实施，越老两党、两国政府和两国人民必须继续强调越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系在新形势下的重要性和战略意义，并始终坚持两党、两国政府已达成共识的基本原则。
双方一致同意进一步深化越老全面合作关系，坚持独立自主、自力更生、平等互利的精神，充分结合越老关系的特殊性与国际惯例，为两国的繁荣发展以及东南亚和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。
可以肯定，越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系将不断深入、高效且务实发展，为两国人民带来福祉，并为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）