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越法建交50周年系列活动在法国精彩亮相
帕特里斯·沃顿强调，“在当今日益复杂的世界里，洛里昂市与庆和省之间的合作向我们表明，正确的道路是各个民族本着互相尊重和相互理解精神的和平与友好的道路”。
越南驻法大使丁全胜回顾越法关系50年发展历程中的里程碑。在他看来，除了数百年交往历史外，两国文化方面的相似是两国友好合作关系的坚实基础。丁全胜对与越侨同胞之间的深厚感情成为当地人民生活和工作中的一种激情感到高兴；同时高度评价越侨同胞们已努力向法国朋友推广越南文化，从而增进两国人民互相了解等。
在市政厅举办的集会也是系列越南文化节活动的开端。这不仅是推广介绍越南文化和风土人情的良机，同时也为加深旅居世界各地越南人之间的感情提供重要平台。
参加越南文化节活动的游客们有机会参加装饰浅竹筐、了解传统春节、利用楮纸制作东湖画、写书法、越南文化知识问答等丰富多样的活动并收到越南的礼物，有机会品尝越南面包、春卷等各种街头美食等。
此外，逾100名国际大学生和旅法越南人、法国朋友穿着越南民族服装和奥戴在街上行走，以推广越南传统婚礼和春节。
组委会希望，通过该活动，旅法越南儿童有机会寻根故乡以及不忘越南语，同时向全世界包括法国朋友推介一个美丽和友善的越南形象等。（完）