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越法建交50周年系列活动在法国精彩亮相

越通社驻法国记者报道，6月30日至7月2日，越法建交50周年（1973~2023年）和越法战略伙伴关系建立10周年（2013-2023年）系列纪念活动在法国莫尔比昂省拉莫尔普拉格（Larmor-Plage）市精彩亮相。越南驻法大使丁全胜、拉莫尔普拉日市领导、越侨同胞和当地人民一同参加。 拉莫尔普拉格市长帕特里斯·沃顿（Patrice Valton）在市政厅举办的庆典上发言时对不仅在过去50年而且数千年前建立的越法紧密关系取得了诸多可喜成就，越法联合开展的项目高质高效推进，两国合作关系不仅限于政治、外交和贸易领域，而且还拓展至医疗卫生、教育、文化、科学和地方间合作，其中最典型的是洛里昂（Lorient）市与庆和省、胡志明市之间的合作模式以及旅居当地越南人努力推广越南文化并加深越法友好关系等方面感到高兴。

帕特里斯·沃顿强调，“在当今日益复杂的世界里，洛里昂市与庆和省之间的合作向我们表明，正确的道路是各个民族本着互相尊重和相互理解精神的和平与友好的道路”。

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逾100名国际大学生和旅法越南人、法国朋友穿着越南民族服装和奥戴在街上行走，以推广越南传统婚礼和春节。图自越通社


越南驻法大使丁全胜回顾越法关系50年发展历程中的里程碑。在他看来，除了数百年交往历史外，两国文化方面的相似是两国友好合作关系的坚实基础。丁全胜对与越侨同胞之间的深厚感情成为当地人民生活和工作中的一种激情感到高兴；同时高度评价越侨同胞们已努力向法国朋友推广越南文化，从而增进两国人民互相了解等。

在市政厅举办的集会也是系列越南文化节活动的开端。这不仅是推广介绍越南文化和风土人情的良机，同时也为加深旅居世界各地越南人之间的感情提供重要平台。

参加越南文化节活动的游客们有机会参加装饰浅竹筐、了解传统春节、利用楮纸制作东湖画、写书法、越南文化知识问答等丰富多样的活动并收到越南的礼物，有机会品尝越南面包、春卷等各种街头美食等。

此外，逾100名国际大学生和旅法越南人、法国朋友穿着越南民族服装和奥戴在街上行走，以推广越南传统婚礼和春节。

组委会希望，通过该活动，旅法越南儿童有机会寻根故乡以及不忘越南语，同时向全世界包括法国朋友推介一个美丽和友善的越南形象等。（完）

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促进德国与越南各地的合作

促进德国与越南各地的合作

6月30日，越南驻德国大使武光明与柏林市马灿-海勒斯多夫区区长娜嘉·日夫科维奇（Nadja Zivkovic）举行工作会议，讨论加强马灿-海勒斯多夫区与越南各地的合作以及推进今后合作项目的事宜。
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