越柬两国总理出席推翻波尔布特政权45周年纪念活动

“推翻波尔布特政权之路”45周年（1977年6月20日~ 2022年6月20 日）纪念活动于6月20日上午在越南平福省禄宁县与柬埔寨特本克蒙 (Tbong Khmum) 省默莫特（Memot）县之间的边境地区举行。柬埔寨首相洪森和越南政府总理范明政与两国高层领导以及数千名柬埔寨人民一同出席。



范明政在活动上发表讲话时强调，“推翻波尔布特政权之路”45周年纪念活动在两国庆祝建交55周年（1967年6月24日~2022年6月24日）和柬埔寨于2022年6月5日成功举行柬埔寨第五届乡分区理事会选举的背景下举行，因此其更具意义，充分体现出两国的特殊团结与合作。



范明政回想过去，为响应柬埔寨救国统一战线的号召，在行使自卫权，制止了波尔布特反动集团发动战争入侵越南西南边境的行动后，越南已帮助柬埔寨的革命武装力量将国家从种族灭绝中解放出来，恢复和重建国家。1989年，根据两国达成的协议，越南志愿军带着柬埔寨人民的怀念和深情，满怀自豪和荣耀地撤出柬埔寨，完成了国际关系史上崇高、光荣、纯洁和罕见的国际义务。



范明政强调：“值此特别重大的事件之际，我们缅怀和感谢两个民族在那场崇高的斗争中贡献力量和英勇牺牲的优秀战士，特别是越南英烈、伤兵、病兵、老干部、老专家、老志愿军，他们与柬埔寨英雄战士并肩作战，不惜牺牲自己的性命，使柬埔寨人民和国家获得重生，同时进一步培育两国之间的传统友谊，为世界进步力量的崇高理想贡献力量。”



洪森首相曾回忆说，当时“只剩下两手空空并坐着等死”。

在那段困难时期，洪森与柬埔寨部分爱国干部决定前往越南，表达柬埔寨人民接受越南帮助的意愿。正如他曾经说过的那样，基于当时的国内和国际政治形势，别无选择。



洪森强调，历史证明，若没有“推翻波尔布特政权之路”及接下来的事件，现在可能就没有柬埔寨。



他再次强调，越南的举措是绝对正确的，越南志愿军战士已参与到柬埔寨的民族解放事业中来，将柬埔寨人民从波尔种族灭绝政权中解救出来，使该国获得重生和发展。



在柬埔寨出席纪念活动期间，范明政同洪森前来参观特本克蒙 (Tbong Khmum) 省默莫特（Memot）县Techo Koh Thmar X16军事历史区的一些照片和建设项目。同时种植了纪念树，剪彩并参观柬越友谊纪念区。



此前，范明政迎接洪森一行到平福省参观与1977年6月20日事件有关的部分遗迹。（完）