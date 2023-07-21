越捷推出“先飞后付”系列优惠活动 圆游客“飞翔梦”

只需几个简单的步骤，旅客在越捷官网www.vietjetair.com预订机票时，在付款步骤选择“先飞行-后付款”形式，并填写基本个人信息，完成分期贷款申请，成功预订的机票将通过电子邮件发送给游客。操作非常方便、快捷，全部在网上实施，可贷款机票全额并获得长达 12 个月的分期付款，享受具有吸引力的利率，限额高达 1500 万越盾（约合4500人民币）以及 Sky Care 旅行保险。



此外，旅客还有机会在每天12:00至14:00的黄金时段购买零越盾起的机票。这是越捷与MOVI的合作项目，旨在让旅客以最低成本赴各地旅游，为每个人带来一个快乐幸福的夏天。





从即日起至2023年8月15日成功购买机票后，旅客将额外收到一张10万越盾（约合33人民币）的电子优惠券，可用于支付下一趟航班的机票，旅客可访问https://evoucher.vietjetair.com/网站查看详情内容。放心预订机票，享受越捷“先飞后付”的美好旅行体验。



越捷的每趟航班都充满乐趣，飞机现代，关注环保，旅客还有机会在万米高空享受美味菜肴和友好机组人员的周到服务。



新一代航空公司——越捷引领了越南、地区乃至世界航空的革命。凭借其优越的成本管理、开发和运营能力，越捷航空公司提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足客户的不同消费需求。



越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。



越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。越捷已重新开通从越南出发的许多国际航班，并将在不久的将来继续扩大其在各大洲的航线网络。（完）