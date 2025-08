据《越南之声》报道,2025年计算语言学协会第63 届年会(ACL 2025,Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics)日前在奥地利维也纳举行。这是自然语言处理(NLP)与计算语言学领域最具权威性和影响力的国际顶级学术会议。

会上,越南军队电信工业集团(Viettel)旗下的数据服务与人工智能中心(Viettel AI)正式发布了其自主研发的准确率比现有方法高出12%的人工智能信息验证方法——ClaimPKG。这种方法将知识图谱(Knowledge Graph)与大型语言模型(LLM)相结合。

使用被科技界广泛认可的标准信息验证数据集——FactKG进行测试时,越南军队电信工业集团的方法相比现有方法准确率提高了9%至12%。这一成果表明这种方法未来在提升人工智能信息验证系统可靠性方面应用前景广阔。

此前,在2025年北美计算语言学协会年会(NAACL 2025)上,军队电信工业集团服务与人工智能中心也曾推出“越图谱”(VeGraph)并受到关注。这是一种基于文本知识(如新闻报道、法律文件等)进行信息验证的方法,其准确率较其他方法高2%到5%。(完)