越南9月份社会消费品零售总额同比增长11.3%

越南财政部统计局今日发布数据显示，在国内商品与服务消费需求持续回暖、节假日消费活跃及国际游客大幅增长共同推动下，今年9月及前三个季度越南消费市场保持稳健增长。

9月份，全国社会消费品零售总额同比增长11.3%。2025年1—9月累计同比增长9.5%，扣除价格因素后实际增长7.2%，高于去年同期5.8%的增幅。

旅游业复苏态势显著。前9个月，越南共接待国际游客逾1540万人次，同比增长21.5%。住宿餐饮业营业额增长14.8%，旅游服务收入增长20.5%。此外，增值税从10%下调至8%的政策持续发挥效应，有效激发国内消费潜力，促进本土商品生产与服务供给。

从当月数据看，9月全国社会消费品零售总额（现价）约为598.7万亿越南盾，环比增长2%，同比增长11.3%。

分品类看，服装类销售额同比增长15.2%，粮食食品类增长13.8%，文化教育类增长11.4%，家居设备及工具类增长10%。服务消费方面，住宿餐饮业营业额增长15%，旅游业收入增长19.7%。

2025年第三季度，全国社会消费品零售总额约1759.1万亿越南盾，环比增长2.6%，同比增长10.1%。

1—9月累计，社会消费品零售总额达5.176万亿越南盾，同比增长9.5%，较去年同期8.8%的增速有所提升；扣除价格因素实际增长7.2%。

其中商品零售额约3947.9万亿越南盾，增长8.3%。主要商品类别中，粮食食品类零售额增长10.3%，服装类增长8.2%，文化教育用品类增长8.1%，家居设备及工具类增长6.7%。

从地区来看，岘港、芹苴、河内、胡志明市及海防等地零售额同比增幅在8.3%至9.4%之间。

住宿餐饮服务营业额为624.4万亿越南盾，增长14.8%。岘港以18.1%的增速居首，胡志明市为18%，芹苴、海防和河内分别增长14.2%、12%和11.9%。

旅游服务收入约69.6万亿越南盾，增长20.5%。多地通过推广旅游计划和开发多样化产品，有效吸引国内外游客。胡志明市、河内、广宁、永隆和岘港的旅游收入增幅在13.2%至24.3%之间。

其他服务业营业额为534.1万亿越南盾，增长12.1%。顺化、北宁、海防、芹苴、胡志明市和庆和等地均实现两位数增长。

统计局相关负责人表示：“前9个月的消费数据表明，内需仍是拉动经济增长的重要动力。随着年终购物、旅游及节庆消费旺季来临，预计第四季度社会消费品零售总额将延续较快增长态势，为全年经济复苏提供稳定支撑。”(完)