越南2022年CPI均值同比增长3.15%

越南计划投资部统计总局局长阮氏香12月29日上午在河内举行的2022年第四季度和2022年全年社会经济统计数据新闻发布会上表示，在国内，经济复苏，消费品和出口需求高涨，以及世界大宗商品价格的影响，推高了所有生活必需品的价格，但从总体上看，物价水平总体处于可控的范围。

其中，2022年12月全国居民消费价格 (CPI)环比下降0.01%，同比上涨了4.55%。 2022年第四季度CPI均值同比上涨4.41%。 2022年全年CPI较2021年上涨了3.15%，达到国会设定的目标。

与上月相比，2022年12月CPI下降了0.01%（城镇地区下降0.04%；农村地区下降0.07%）。在11类主要消费服务商品中，有2类商品价格环比下降，9类商品价格环比上涨。

统计总局指出，2022年CPI上涨的原因有很多，其中包括国内成品油调整了34次。与上年相比，2022年国内成品油平均价格上涨28.01%，影响居民消费价格指数上涨约1.01个百分点。

2022年燃气零售价格共计上调了5次，下调了7次，2022年燃气均价同比上涨11.49%，影响CPI指数上涨了0.17个百分点。

国内大米价格随着出口价格的增加而增加，使2022年大米价格比2021年上涨了1.22%，影响CPI指数上涨了0.03个百分点。

与此同时，2022年食品价格比2021年上涨了1.62%，影响CPI指数上涨0.35个百分点，其中牛肉价格上涨0.8%；鸡肉价格上涨4.29%。 2022年住房和建筑材料价格比上年上涨了3.11%，影响CPI指数上涨了0.59个百分点。

除了CPI上涨的原因外，影响2022年CPI指数下降的原因包括猪肉价格同比下降10.68%，影响CPI指数下降0.36个百分点。租房价格同比下降1.83%，影响CPI指数下降了0.01个百分点。

统计总局还透露， 2022年12月黄金价格指数环比上涨0.45%；比2021年同期增长4.16%； 2022年金价平均增长了5.74%。

在越南市场，美元平均价格约为 24235 越南盾/美元。 2022年12月美元价格指数环比下降2.6%，比2021年同期上涨5%； 2022 年平均增长 2.09%。

统计总局还指出，2022年12月核心通胀环比上涨0.33%，同比上涨4.99%，高于CPI平均涨幅（上涨4.55%）。

2022 年核心通胀比 2021 年上涨了 2.59%，低于CPI均值（上涨 3.15%），这反映了由食品、成品油和天然气价格上涨导致的消费者价格指数波动。

统计总局局长阮氏香表示，为积极应对不断上升的通胀压力，政府已指示各部门和地方及时出台多项政策，多措并举，减少对社会经济的负面影响。适度的政策，行之有效的调控手段使得物价水平上涨压力明显减缓，企业生产经营活动和群众生活水平保持稳定等。（完）