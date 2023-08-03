“越南-日本：走向未来，走向世界”图片展在河内举行

在越南与日本建交50周年（1973年9月21日~2023年9月21日）之际，越南通讯社与日本共同社（Kyodo News）联合举行了题为“越南-日本：走向未来，走向世界”图片展。

该图片展共展出了50幅大尺寸图片，介绍越日两国50年来的友谊与合作全景，包括两国在政治外交、国防安全、经贸投资、民间交流等领域的精彩交往瞬间。

日本是G7国家中第一个与越南建立战略伙伴关系的国家（2009年4月）。2014年3月，两国关系升级为“致力于亚洲和平与繁荣的纵深战略伙伴关系”，为两国关系全面务实发展打开了新篇章。

越通社社长武越庄在图片展开幕式上致辞时表示，此次图片展在越日建交50周年前夕举办，旨在传播两国在半个世纪以来的合作成就，介绍两国巨大的合作潜力和广阔的发展空间。此次图片展也体现了越通社与共同社数十年来的有效合作关系。

日本共同社社长表示，图片展中展出的照片是两国在多领域交流和友谊的象征，展现出两国纵深和全方位的合作关系。希望日本和越南将共同走向未来，进一步深化友谊与合作关系，为世界和平、稳定做出贡献。

来到图片展，观众可以感受到越日关系前所未有的发展前景。两国不仅拥有许多共同战略利益，政治互信不断深化，人文交往日益密切，在各领域保持相互的支持。

越通社和共同社于20世纪80年代就建立了合作关系。从此至今，双方关系不断向前发展，在双边和多边论坛上始终相互支持和帮助，为双方履行各自使命做出了积极的贡献。（完）