越南驻英国大使：国家主席武文赏英国之行为越英战略伙伴关系注入新动力

阮黄龙大使表示，国家主席武文赏此次英国之行是一次具有重要意义的高层外交活动，肯定了越南在地区乃至世界的地位和作用，同时体现了越南对英国王室和政府以及越英战略伙伴关系的高度重视和支持。访问英国期间，越南国家主席武文赏将会见查尔斯三世国王和卡米拉王后、英国首相苏纳克以及英国国防大臣、外交大臣、商业和贸易大臣等多位英国内阁大臣。按计划，国家主席武文赏还将会见英国下议院领导人和多位英国国会议员、前首相托尼·布莱尔以及英国各领先经济集团、教育机构和友好组织代表等。这是越南国家主席在近20年里第二次访问英国。越英关系正处于历史最好时期。2023年是两国建交50周年。诸多庆祝活动在两国各地举行。国家主席武文赏访问英国，是庆祝两国建交50周年的一次特别重要活动，为两国战略伙伴关系不断蓬勃、稳健发展注入新动力。对于越英战略伙伴关系，阮黄龙大使表示，越南与英国于1973年9月11日建立大使级外交关系。半个世纪以来，两国合作在多个领域强劲、高效发展，前景广阔，生机勃勃。2010年两国建立了战略伙伴关系，并于2020年在越英建立战略伙伴关系10周年之际发表了关于推动两国在可持续发展和有效应对全球挑战领域的全面合作的《联合声明》。阮黄龙大使强调，越英战略伙伴关系正处于历史最好的发展阶段。多年来，即使是在新冠肺炎疫情（COVID-19）期间，两国仍保持了高层交往，认真落实两国外交部战略对话等双边合作机制，为增进两国政治互信，促进两国各领域合作发挥了重要的作用。贸易与投资合作是越英两国战略伙伴关系的重要支柱。英国目前是越南在欧洲的第三大贸易伙伴和第九大出口市场。双方签署了双边自由贸易协定（UKVFTA）。尽管受到新冠肺炎疫情的影响，两国双边贸易额在2021年和 2022年分别增长了16.4%和6.5%，2022年达到680亿美元，是2010年两国建立战略伙伴关系时 双边贸易总额的3倍。双方还在更广泛的合作机制中保持密切协调与配合。2022年，在英国政府的协调下，越南和七国集团 （G7）通过了关于建立《公正能源转型伙伴关系》（JETP）的协议，为促进能源转换、绿色增长和可持续发展领域合作开辟了新的机遇。此外，英国于3月31日完成加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）谈判，该协定与UKFTA对加强越英经贸关系，促进两国人文交流具有重要意义，为越英友好和战略伙伴关系的可持续发展奠定了基础。（完）