越南驻欧洲和中东地区各国大使馆设吊唁簿悼念阮富仲总书记

25日，越南驻德国大使馆举行阮富仲总书记吊唁仪式并设吊唁簿。柬埔寨、俄罗斯、新加坡、朝鲜、菲律宾、阿尔及利亚、缅甸等国驻德国大使，德国外交部代表和德国总统办公室代表、白俄罗斯驻德国大使馆代办、梵蒂冈代办等来到大使馆吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言。

当天上午，旅德越南人社团、越南企业代表以及旅德越侨家庭前来为阮富仲总书记上香。

据越通社驻瑞士记者报道，25日，越南常驻联合国日内瓦办事处、世界贸易组织（WTO）和在瑞士其他国际组织代表团已降半旗，设吊唁簿，悼念阮富仲总书记。

俄罗斯、中国、尼泊尔、缅甸、印度尼西亚、朝鲜、英国、意大利和法国等多国驻日内瓦的代表团团长已前来吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭前来吊唁并在吊唁簿上留言写道，多年来，凭借两国高层领导，特别是阮富仲总书记和习近平总书记、国家主席，两国关系日益走向深入。越中之间的关系拥有深厚的政治互信，充分体现在各多边领域的合作。他同时评价阮富仲是两国卓越关系的推动者，同时也是为全球和平和发展做出巨大贡献的人。

当天，越南驻瑞士伯尔尼大使馆隆重举行阮富仲总书记吊唁仪式并设吊唁簿。旅居瑞士的许多越侨，正在该国学习和工作的越南人前来吊唁，沉痛悼念阮富仲总书记。

据通社驻比利时记者报道，25日，越南驻比利时大使馆兼驻卢森堡大使馆、越南驻欧盟代表团降半旗，举行悼念仪式和设吊唁簿，悼念阮富仲总书记。

比利时皇家代表，中国、老挝等国驻比利时、卢森堡和欧盟外交机构代表、越侨社群等来到大使馆吊唁阮富仲总书记。

25日，越南驻英国大使馆降半旗，设阮富仲总书记吊唁簿。英国共产党代表，当地各机关、组织和企业代表，多国驻英国大使馆，旅英越南人社团、越南驻英国代表机构代表以及国际友人前来大使馆吊唁阮富仲总书记。他们都对阮富仲逝世表示沉痛哀悼，阮富仲总书记给他们留下了深刻的印象。

25日当天，许多国际友人、旅捷越侨来到越南驻捷克大使馆吊唁阮富仲总书记，并在吊唁簿上留言。正在访问捷克的越南外交部副部长、越南国家海外越南人委员会主任黎氏秋姮一行来到大使馆吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言。

据越通社驻特拉维夫记者报道，在7月25日至26日两天，越南驻以色列大使馆已设吊唁簿，悼念阮富仲总书记。

25日，越南驻伊朗大使馆已隆重举行吊唁阮富仲总书记活动，设吊唁簿。伊朗政府、各部门、多国驻伊朗大使等来到越南大使馆吊唁阮富仲总书记并留言。

伊朗外交部代理部长阿里·巴盖里·卡尼(Ali Bagheri Kani)在吊唁簿上留言强调，阮富仲总书记一直支持加强越南与伊朗双边关系，同时强调，新当选总统马苏德·佩泽希齐扬的政府将继续重视和进一步加强对越多方面的合作。他同时表示相信，今后越南将取得更多重大成就。

中国、古巴、日本、文莱、马来西亚、菲律宾、泰国、澳大利亚、叙利亚等国驻伊朗大使馆已来到越南大使馆吊唁阮富仲总书记并留言。（完）