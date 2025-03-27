越南驻柬埔寨大使馆携手帮扶柬埔寨西北地区越裔同胞

据越通社驻柬记者报道，访问期间，阮明宇大使亲切慰问了居住在柬埔寨柏威夏、暹粒两省的越裔同胞，并礼节性拜会当地政府领导人。



会谈中，阮明宇大使强调越柬两国传统友谊与全面合作关系，高度评价双方在投资、贸易和旅游等领域的互补优势，希望推动越南各省与暹粒、柏威夏两省的结对合作，同时希望当地政府继续为越裔社群提供法律、教育和生计支持，助力其稳定生活并逐步融入当地社会，为柬埔寨发展作出贡献。



阮明宇大使指出，应加强青年一代对越柬关系史的教育，增进年轻一代对两国友谊的了解。



越裔学生从一年级到四年级可免费就读，并在学校每天享受两顿免费餐。图自越通社

柬方地方政府代表对越南党、政府和人民在推翻波尔布特政权及国家重建的支持表示感谢，表示将继续为越裔同胞完善法律手续创造条件，保障其就学、就业与生活的稳定性。



在活动期间中，阮明宇大使倾听越裔同胞诉求，表示使馆将继续协同柬方职能部门协助完善法律手续，为同胞安居乐业创造便利条件。



值此2025年柬埔寨新年（四月中旬）之际，阮大使向两省困难越裔家庭赠送慰问品。



访问期间，阮大使还专程走访了暹粒省洞里萨湖水上小学，慰问就读的越裔贫困学童。



据柬埔寨暹粒、柏威夏两省高棉-越南协会统计，暹粒省越裔社群数量在西北七省中位列第二，仅次于菩萨省；而柏威夏省的越裔人口规模最小。（完）