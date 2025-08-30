越南驻华大使范青平：中国全国人大常委会委员长赵乐际访越之行具有特别重要意义

值此中国全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际于8月31日至9月2日对越南进行正式访问之际，越南驻华大使范青平就此次访问的意义与重要性接受了越通社驻华记者的采访。



范青平表示，应越共中央和越南国会主席陈青敏邀请，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际将于8月31日至9月2日对越南进行正式访问，出席越南八月革命胜利暨九二国庆80周年庆典，同越方共同主持越中立法机构联合委员会第一次会议。



首先，此访充分体现了中方对越中全面战略合作伙伴关系长期稳定发展的高度重视；对越南日益提升的角色、国际地位与威望的认可；彰显了对越南具有重大历史意义与价值的八月革命的珍视。此访为两国重温80年来并肩同行、在昔日民族解放与独立斗争及今日国家建设与发展事业中相互支持、相互帮助的历程提供了契机。



其次，赵乐际此访恰逢越中关系具有特别重要意义的关键时刻进行的，继2024年8月越共中央总书记苏林对中国进行历史性国事访问，以及2025年4月中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问之后进行的，几乎与越南国家主席梁强（9月2日至4日）和越南政府总理范明政（8月31日-9月1日）对中国进行工作访问同时进行。此访旨在共同回顾两国建交75周年所取得的成就，并制定战略方向，为下一阶段更美好、稳定、持久的合作奠定基础。



其三，此访正值越中关系自共同构建具有战略意义的命运共同体以来保持积极向好发展势头之际。双方关系正按照"六个更"指引实现全面显著深化，可以说在两国建交75周年暨越中人文交流年期间，双边关系正步入新一轮高潮期。



随着两党两国政治互信不断增强，双方合作机制日益全面、丰富、有效，其中两国立法机构合作日益密切，成为亮点之一，日益走向深入和实质。



此访清晰印证了两国对深化越中全面战略合作伙伴关系的相互重视与坚定政治决心。中国全国人大最高领导人正式访越，特别是首次与越南国会主席共同主持越中立法机构联合委员会会议，不仅有助于推动立法领域合作，更进一步彰显党际、国家、政府、国会、民间等各外交渠道所取得的丰硕成果，从而为政治外交、国防安全、贸易投资、科技、人文交流等全方位合作巩固坚实政治基础，推动双边关系朝着更加稳固、稳定、务实、高效的方向发展。

根据活动安排，双边将通过接触活动，特别是越中立法机构联合委员会第一次会议，讨论有效落实两党两国最高领导人达成的高级共识的方向与措施；充分发挥既往合作成果等。



范青平对过去议会合作在越中全面战略合作伙伴关系中的作用，以及过去两国议会合作的实践做出评价时表示，越南国会与中国全国人大合作关系近年来取得诸多积极进展。这是越中全面战略合作伙伴关系总体架构中的重要支柱。



首先，议会合作为完善法律框架，监督双边协议执行，确保高层承诺得到务实、定向落实做出贡献。第二，两国立法机构合作有助于增强两党两国间的政治互信与相互理解。第三，两国立法机关保持多边论坛上的接触与协调，开展多层次多样化合作活动，还发挥着将双边关系拓展至各级别、深化丰富两国地方与民间交流的桥梁作用。



随着合作内容日益务实，聚焦立法、监督和国家决策工作中的具体问题，两国国会紧密协作审查补充法律框架，为经济、贸易、投资、科技、教育培训、旅游及人文交流合作提供便利。这充分证明了议会渠道在越中传统友谊和全面战略合作伙伴关系整体架构中的重要作用。（完）