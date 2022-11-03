越南首次举行国际生物圈保护区日纪念活动

世界生物圈保护区是一种新型的自然保护区，是根据“世界生物圈保护区网络章程框架”而设立的，在联合国教科文组织“人与生物圈计划”范围内得到国际承认的地区。截目前越南已有11个自然保护地成功申报为世界生物圈保护区，占全国自然面积的14.69%，越南世界生物圈保护区数量在东南亚地区位居第二。

2021年,联合国教科文组织将每年11月3日确定为“国际生物圈保护区日”，意在推进全球自然保护和可持续发展。

越南自然资源与环境部副部长武俊仁表示，2022年，国际生物圈保护区日在包括越南在内的许多国家举行，再一次肯定人与自然和谐共处，合理利用自然资源、生物多样性和应对气候变化的重要意义。生物多样性就是人类创建更加美好未来的基础。

越南生物圈保护区不仅成功申请了联合国教科文组织世界生物圈保护区，而且正在逐渐成为各地方经济社会可持续发展的模式。在各生物圈保护区已拥有保护和可持续利用自然资源、保护环境的倡议，为实现国家可持续发展目标做出积极的贡献。越南许多世界生物圈保护区已闻名世界并吸引了许多游客前来参观，如吉婆生物圈保护区。

武俊仁同时指出，目前越南生物多样性正在下降，部分战略目标取得的结果没有达到期望的目标。该现状迫使我们需充分意识到保护环境，确保人与自然关系和谐的重要性。

武俊仁还表示，为了继续实现各项可持续发展目标，各中央部门、拥有生物圈保护区的各省市人民委员会和有关各方应配合开展生物圈保护区对人类的生活和大自然的价值和重要性的宣传力度；呼吁人民群众携手保护和可持续利用各生态系统服务，加强管理和发挥地方生物圈保护区保护、援助和发展等职能。

海防市人民委员会副主席阮德寿介绍了吉婆生物圈保护区保护与发展工作。（完）