越南首个Grab人力三轮车服务在顺化市亮相

8月15日，顺化市旅游局、建设局、发展研究院和顺化古都遗迹保护中心与 Grab 越南公司联合举行了 Grab 人力三轮车服务启动仪式。这是全国首个试点运营该服务的地方。



顺化市人民委员会常务副主席阮青平表示，顺化市始终坚持建设“遗产、文化、生态、景观、环保友好和智慧城市”的目标，因此市政府始终鼓励并欢迎有助于保护文化价值、推动数字化转型和提升旅游服务质量的倡议。Grab 越南推出的Grab人力三轮车服务，是符合本市发展愿景的典型倡议。



顺化市推出 Grab 人力三轮车服务，旨在推动交通运输与旅游领域的数字化转型，同时帮助市民提升数字技能。该活动不仅为游客和当地居民提供便捷的出行方式，还助力保护与弘扬这一拥有8项被联合国教科文组织列入世界文化遗产顺化市的传统文化价值。

Grab 人力三轮车上装饰有独特品牌识别元素，如船只、香江、长沙桥等图案。其服务质量与 Grab 越南目前提供的其他出行服务保持同等水准。



乘客可乘坐人力三轮车，安全便捷地游览顺化各处遗迹景点，并享受由经验丰富、经过系统培训的车夫所提供的服务。



在试运行阶段，Grab人力三轮车每次限载1名乘客，初始行程不超过60分钟，可根据乘客要求适当延长。乘客可通过 Grab 应用订车，5个地点上下车点包括：显仁门对面区域、阮氏点停车场附近区域、南昌停车场、南胜停车场以及钦使码头。



试运行结束后，Grab 越南将继续与当地政府合作，研究扩大上下车点范围，为乘客提供更多选择。



目前，顺化是全国唯一运营该服务的地方，市政府希望为当地旅游业添加新服务，同时为当地劳动者提供向数字化转型的生计机会。（完）