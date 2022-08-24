越南领导就乌克兰独立日向乌克兰领导致贺电

值此乌克兰

独立日

30周年（1991.8.4—2022.8.4）之际，8月24日，越南国家主席

阮春福

向乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)、越南政府总理范明政向乌克兰总理杰尼斯·什米加尔（Denys Shmyhal）、越南国会主席王廷惠向乌克兰议会议长鲁斯兰·斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）致贺电。

值此机会，越南外交部长裴青山也向乌克兰外交部长德米特罗·库列巴（Dmytro Kuleba）致贺电。

越乌关系自1992年建交以来不断向前发展，两国经贸关系取得长足进展，合作空间广阔，尤其是在农业、水产品、纺织服装、机械设备生产、科技转让、旅游等领域的合作。

目前，越南是乌克兰在亚洲的五大合作伙伴之一。在教育培训领域，约有1400名越南学生在乌克兰学习，也有许多

乌克兰

学生在越南各所大学院校学习。旅居乌克兰

越南

人约一万。（完）