越南韩松洞在世界十大最壮观洞穴中排名第一

据越南广平省丰芽·格邦国家公园管理委员会10月4日发布的消息，美国Wonderslist旅游网站最近公布了世界最壮观的十大天然洞穴名单。越南广平省韩松洞（Son Doong），又叫山水洞，在该排行榜上名列前茅。



据Wonderslist介绍，越南韩松洞被评为世界上最大洞穴，其源于长山山脉的一个破裂山段，经过上百万年被潜水侵蚀而慢慢形成了石灰岩山下的巨型隧道。



排在韩松洞之后的另外9个洞穴包括：Mutnovsky火山附近的冰洞（俄罗斯）、阿尔加维的洞穴（葡萄牙）、Marble Caves 大理石洞穴（智利-阿根廷）、羚羊峡谷（美国西南部）、怀托摩萤火虫洞（新西兰）、燕子洞（墨西哥）、索诺拉洞（美国德克萨斯州）、芬格尔洞（苏格兰）和彩绘洞（美国加利福尼亚）。



据丰芽·格邦国家公园管理委员会介绍，英国皇家洞穴研究协会（BRCA）考察队于2009年对韩松洞进行考察。其测量方法和测量参数已获世界资深地质学家认可。据测量结果，韩松洞体积3850万立方米，是世界上最大的天然洞穴。

韩松洞于2013年4月30日被吉尼斯世界纪录认可。2015年，美国广播公司的早安美国节目（Good Morning America）对韩松洞进行全球直播，从此该洞穴成为了越南旅游的新象征。



韩松洞是一个美得有些不真实的世界，溶洞的空间大到难以想象，和40层的高楼大厦有得一拼，这里与世隔绝。洞穴处于森林之中，树木环绕，河流纵横，空气清新，可听到清脆的鸟鸣，就像漫画里的世外之地。（完）