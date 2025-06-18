越南革命新闻100周年：新时代革命新闻的使命担当

值此越南革命新闻日100周年（1925.6.21-2025.6.21）之际，老挝人民革命党中央宣传部部长坎潘·佩亚翁（Khamphanh Pheuyavong）就新时代革命新闻的使命担当接受了越通社驻老挝记者的采访。

坎潘·佩亚翁强调，越南革命新闻始终是思想文化战线上的先锋力量。在当前全球已经进入第四次工业革命时代，数字技术、人工智能、大数据、社交媒体和物联网突破性发展的背景下，越南革命新闻既面临重大机遇也需应对严峻挑战。

在此背景下，坎潘·佩亚翁认为，新闻机构亟待提升记者队伍的技术应用能力，同时必须将新闻工作者的责任与政治立场、法律法规和职业道德紧密结合。另外，新闻媒体应主动监督和驳斥社交媒体上的虚假信息，在真假难辨的迷雾中为大众指引方向。

坎潘·佩亚翁强调越南革命新闻在建国卫国事业中的特殊地位。他认为，革命新闻不仅是宣传工具，更是战斗力量。从诞生之日起，越南革命新闻就作为党的思想利器，伴随人民走过革命征程的每个转折。他援引胡志明主席的教诲："新闻工作者也是革命战士，他们的笔和纸就是锐利武器。"

坎潘·佩亚翁谈到胡志明主席从业思想时表示，其仍是当今革命新闻的永恒指南。胡伯伯认为，新闻工作者必须坚定政治立场、忠诚于党的事业、扎根人民生活、洞察社会现实，并不断学习提升政治素养、专业水平和职业道德。新闻媒体不仅要发挥宣传功能，更应成为组织和动员群众的中坚力量，在国家建设和发展事业中为维护民族团结作出贡献。

坎潘·佩亚翁强调，新闻事业在新时期既要发扬光荣传统、保持革命本色，更需主动革新现代化，深度融入人民群众的数字生活。唯有如此，越南革命新闻才能继续履行其崇高使命，在社会主义建设和保卫事业中始终担当思想文化阵线的排头兵。（完）