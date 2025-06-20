越南革命新闻日100周年：人工智能与越南新闻机构的数字化转型战略

在2025年越南全国新闻论坛框架内的第四场会议上，与会专家以“人工智能与越南新闻机构的数字化转型战略”为主题进行讨论，并指出，人工智能（AI）正为新闻业带来前所未有的发展机遇，不仅提升内容质量、扩大社会影响力，还有助于新闻单位适应数字时代、满足公众日益增长的信息需求。

越南政策与媒体发展研究院（IPS）院长阮光同介绍了该院与越南记者协会、越南数字传媒协会联合开展的调查结果：截至2024年，已有超过60%的新闻机构正在应用或计划应用AI，是2023年的两倍。然而，当前AI的应用仍集中在内容生产环节，如标题建议、内容编辑、拼写检查、图像视频生成和翻译等，而在读者行为分析、商业模式构建等方面的应用仍较薄弱。当前使用最广泛的工具包括ChatGPT、Gemini、Copilot及内部软件，且多数新闻机构在AI上的投资还十分有限。

阮光同指出，AI应用面临三大挑战：其一是方向偏差，仅关注内容生产而忽视商业和用户理解；其二是缺乏整体战略，多数仍停留在个人或部门层面，缺乏组织层面的系统部署；其三是资源不足，既缺资金也缺懂AI的人才。同时，基于用户行为实现内容个性化仍是一个重大难题。

为应对这些挑战，阮光同建议各新闻机构应建立全面的AI战略，包括技术投资、内部政策制定等，将AI视为在传统广告营收下降背景下开拓新收入的重要工具。同时，越南新闻行业应出台统一的AI责任使用规范。

DIBIZ公司董事长丁全胜则警示AI生成“错误信息”（Disinformation）的潜在风险，主张建立“媒体免疫系统”模型。他指出，Disinformation是指有意传播的虚假、有害信息，其形式多样，如诈骗收费、虚假广告、政治虚假信息等。新闻机构应积极应用AI及Google Fact-Check等工具，并将核查流程拓展至图片、音频和视频领域，以有效应对信息失真问题。

与会专家认为，AI是提升生产效率、优化用户体验的重要手段，但也必须以科学的战略、负责任的态度和道德规范进行应用，避免片面追求效率而忽视信息准确性与可信度。（完）