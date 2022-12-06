越南面向实现绿色和可持续出口

绿色增长、绿色发展、循环经济正在成为提高经济韧性和创造力的全球趋势。重要的进口市场都基于此来制定商品标准和规定，迫使越南企业迅速转型并跟上绿化趋势，否则出口商品在不久的将来将难以竞争。

纺织服装是越南出口行业中“绿化”较快、较早的行业之一，实现从原材料、燃料到确保可持续和环保因素等的绿化。然而，符合市场，尤其是欧洲国家标准的“绿色”产品占比仍然较低，仅为5%。

丰富国际股份公司副总经理阮氏莲说：“不迅速改变就会被淘汰。所以，在开始转向绿色产品的时候，我们就要满足知名采购商的要求。”

以前，绿色和可持续标准只出现在高端市场，但现在已成为许多主要进口市场的普遍要求。为了不脱离全球绿化趋势，越南企业必须转变思路、改变策略，关注国际贸易生产供应链的“绿色”因素。与此同时，国内也要做出同步转变，力争建设真正的绿色经济。

De Heus公司亚洲区总经理Gabor Fluit说： “如果越南停止对燃煤发电的投入，并转向风电和光伏，就会更好地吸引投资。总体上看，越南吸引绿色电力和绿色经济投资的机会很大。”

越南在发展绿色经济方面，如清洁能源、符合进口市场绿色标准的生产材料等都有巨大潜力。然而，绿色生产的投入成本较高，厂商认知方面仍存在局限性，使得绿色产品种类不多。

越南欧洲商会副会长Jean-Jacques Bouflet说：“欧洲在发展绿色经济方面有很多经验，我们愿意加强合作，与越南企业分享绿色措施和技术，帮助你们实现生产转型，满足欧洲等大型市场的要求。”

一旦制定了机制和政策，工贸部就与相关部门协调实施一项支持能力建设的计划，助力越南生产商、出口商满足绿色贸易、绿色供应链等标准，逐步将越南发展成为未来世界的绿色工厂。（完）