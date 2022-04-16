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越南防疫新规定：第一代密切接触者无需隔离但避免去人员聚集的地方

4月15日，越南卫生部向其下属单位、各省市卫生厅（局）下发了关于调整新冠肺炎病例定义和对确诊病例、第一代密切接触者 (F1)的医疗安全防范措施的通知。 4月15日，越南卫生部向其下属单位、各省市卫生厅（局）下发了关于调整新冠肺炎病例定义和对确诊病例、第一代密切接触者 (F1)的医疗安全防范措施的通知。

卫生部在通知中表示，目前，越南全国新冠疫苗接种覆盖率较高；与新冠病毒有关的重症和死亡率大幅下降，大多数确诊病例是无症状或轻度病例。新冠肺炎疫情在全国范围内依然得到控制。

为统筹推进疫情防控和经济社会发展，越南卫生部要求对新冠肺炎确诊病例定义和确诊病例、密切接触者的医疗安全防范措施进行调整。

其中值得注意的是，据卫生部的新定义，确诊病例（F0）是以下情况之一：进行RT-PCR 检测呈阳性的人；有临床症状且抗原检测结果呈阳性的人；有密切接触史并且抗原检测结果呈阳性的人。

第一代密切接触者（F1）是以下情况之一：与正在处于病毒高峰传播期的F0有直接的身体接触（握手、拥抱、亲吻、皮肤与身体直接接触）。

戴口罩的情况下在1米以内或在同一狭窄封闭空间内与F0接触、交流至少15分钟。

未戴口罩的情况下在1米以内或在同一狭窄封闭空间内与正在处于病毒高峰传播期的F0密切接触。

直接照顾、检查和治疗正在处于病毒高峰传播期的F0且尚未按规定使用个人防护工具。

卫生部规定，自与正处于病毒高峰传播期的F0最后一次接触之日起的10天内，F1必须严格遵守佩戴口罩、避免与他人密切接触、避免人员聚集的地方等防疫规定。

卫生部表示，该新指南取代了卫生部2021年12月29日第11042号文件和第762号问价中的指南。（完）

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