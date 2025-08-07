越南谅山省与中国广西壮族自治区共商进出口货物交接方式

8月7日，谅山省同登-谅山口岸经济区管理委员会与中国广西凭祥市委代表团举行了会谈，就通过友谊-友谊关国际口岸附属通道和货运专用通道进出口货物交接方式相关内容进行了交流。

据同登-谅山口岸经济区管理委员会透露，2025年通过友谊-友谊关国际口岸各附属通道和货运专用通道的货物进出口贸易活动稳定且快速增长。

同登-谅山口岸经济区管理委员会主任阮国全表示，友谊-友谊关国际口岸附属通道和货运专用通道于2024年5月27日正式开通。2024年8月1日，谅山省开始按照《越中陆路运输协定》相关文件及越南现行法律规定对通过友谊-友谊关国际口岸附属通道的进出口货运车辆进行管理，并取得了诸多积极成果。

具体而言，进出口活动井然有序、便利顺畅，较此前有明显增长。自2024年8月1日至2025年7月25日，通过友谊-友谊关国际口岸附属通道和货运专用通道通关的进出口车辆总数达431866辆次（较此前增长14%，且呈逐月上升趋势），其中，从中国进口的货运车辆为311347辆次（同比增长27%）。

在会谈上，双方就通过友谊-友谊关国际口岸附属通道和货运专用通道进出口货物交接方式进行深入讨论。讨论内容涉及企业须提前向主管机关申报并登记进出口货物需求，管理双方货运车辆的运输时间及货物交接时间，管理货物转运、装卸地点，管理双向交接的运输工具和货物以及通过各条通道进行的出入境活动等。

凭祥市委书记武晓辉对谅山省提出的意见和建议表示赞同，但仍有部分内容需要双方进一步研究，以在未来达成一致。（完）