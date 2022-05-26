新闻 越南语教学在澳大利亚的重要性 26/05/2022 将越南语学习视为一门外语课将有助于增加作为贸易投资、农业和食品生产、教育和培训等领域的战略合作伙伴的越南对澳大利亚人的重要性。澳越领导人对话组织(AVLD)主任梅丽莎·渣甸博士和查尔斯特大学研究家陈红芸博士在澳大利亚与越南将于2023年纪念建交50周年和提升双边关系迈上新台阶的背景下作出上述认定。 越通社驻悉尼记者援引两位学者近日在澳越政策研究院的网站上发布的文章指出，目前，越南人占澳大利亚人口的1.2%，越南语是英语以外语种（LOTE）的4个语种之一。对旅澳越南人社群来说，学越南语带来明显的好处，包括提高学习能力和意识，增加对社会的了解和文化水平，拉近与家庭成员之间的关系等。鼓励旅澳越南家庭中第二代人和第三代人学习越南语将有助于培训人才资源，为深化越澳双边合作关系作出贡献。梅丽莎·渣甸博士和陈红芸博士强调，越南语教学和对越南历史文化的了解将助力促进越澳两国关系朝着纵深且可持续的方向发展并加强两国经济合作关系。两位学者认为，两国在2023年纪念建交50周年并将两国关系提升为全面战略伙伴关系将为促进在澳大利亚的越南语教学活动带来巨大的机遇。（完）