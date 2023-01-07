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越南西南部地区春节旅游迷人夺目
春节旅游产品多样红火
西南部地区的“心脏”—— 芹苴市的许多景点喜迎新春、吸引游客，如：雄王庙、 南方竹林禅寺、广肇会馆、平水古屋、山洲、丐冷水上市场、紫屋等等。2023年癸卯春节，这个城市第一次举办芹苴艺术花园活动，里面种满了很多奇花异草。 今年的书法老街也将有许多新的特色。生态旅游、果园是游客经常选择的地址。 “果园春色”活动再现了九龙江三角洲地区人民的春节传统。湄公河淤泥生态度假村旗下西部文化体验综合体正式投入运营，迎来了数千名游客。
安江省是一个拥有许多心灵旅游目的地的省份，据越南习俗，游客总是在年初选择这些目的地。参山国家旅游区拥有坑寺、瑞玉侯陵墓、西安寺和参山圣母庙等众多景点，日夜吸引成千上万名游客前来参观拜佛。 夜晚，这里灯火通明，人往车来，为边城增添了热闹气氛。
来自胡志明市第一郡的陈氏玉芳女士说，十多年来，每逢传统新年，她和亲人都会到七山地区烧香拜佛。 首先是参观参山圣母庙，祈求财富，然后继续前往禁山。 现在有了万贡大桥，再也不用像往年一样担心出现轮渡拥堵现象了。
同样来自胡志明市第二郡的黎青全先生也选择安江作为春节初三的春游目的地。他说，今年来到朱笃会安心购买鱼露、粗糖等土特产送给朋友，因为商店和商家都有公开标价。
在朔庄省，2023年旅游促进和刺激会议的成功最近吸引了人民的关注，设有许多河流游览和富有民族社区的传统文化旅游路线。 借此机会，朔庄推出了“智能旅游”软件，其中包含许多实用程序，可帮助游客轻松找到合适的旅游产品。 朔庄的许多企业已承诺推出有吸引力的促销计划， 大多数住宿场所和餐厅提供10%-20% 的折扣。
提高旅游产品质量
为了使九龙江三角洲地区成为具有吸引力的目的地，该地区各省市按照九龙江三角洲地区旅游协会的合作计划加强实现与全国各地，特别是胡志明市对接。
芹苴市文化体育与旅游局局长阮明俊表示，2023年，芹苴市加强合作发展旅游，同许多旅游集团、公司配合促进市内经济社会投资，以发挥该市潜力、优势。其中，芹苴市集中开发最具地方特色的产品，面向成为九龙江三角洲地区旅游对接中心的目标。
阮明俊局长透露：“芹苴市同各地方、企业、组织对接，配合采取措施来保护与发展旅游目的地；研究有效执行该市现有的航线，增加航班班次，开发国内外新航线；合作培训，提高旅游人力资源质量，加强推广，促进投资”。
安江省人民委员会副主席陈英舒表示，2023年安江省加强开发新旅游产品，吸引充满活力的年经人，诸如：徒步旅行，露营探索和体验，七山团建活动，禁山体验游。该省将加大旅游推广力度，同东北、西北和西原各省等新市场实现对接并合作发展旅游。安江省积极将信息技术应用于旅游推广、促进活动；有效利用社交网；支持旅游企业更新、补充关于数字化转型的必要知识、技能；加强旅游推广、促进活动中的数字化转型。
朔庄省人民委员会副主席黄氏艳玉透露，该省力争实现至2030年吸引游客量达超过350万人次。朔庄省注重发展10个主要产品，包括：朔庄市信仰文化旅游、朔庄市节日—美食文化旅游、周成县仙井信仰文化区、计册县美福丘园水上旅游、永州县榕丘和海湖生态旅游、新惠园旅游目的地、美绣县省委革命根据地千层林生态旅游与归根活动相结合、五道口水上集市、镇夷县呕矿海洋生态旅游。
此外，该省还发展六个补充的旅游产品，包括：峰南丘社区旅游、富新乡和富心乡社区文化旅游、六森园生态和信仰旅游、榕丘水上丘园生态旅游、美川—镇夷农业与农村生态旅游、永州—镇夷—榕洲电风旅游等。
西南部地区各省市均有计划检查住宿单位、餐厅，承诺公开并确保出售价格，确保食品和交通安全，举行好2023年春节和春季期间的各项娱乐活动。（来源：《人民报》）