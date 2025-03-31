越南芹苴与中国汕头开展多领域合作

芹苴市人民委员会副主席阮氏玉叠强调，越南始终将中国视为独立自主、多边化多元化外交政策的首要优先方向。2025年是具有特殊意义的年份，既是越中建交75周年（1950-2025）的里程碑，也是两地建立合作关系20周年（2005-2025）的重要节点。



基于这一坚实基础，芹苴期待与中国各省市拓展地方层面合作。其中汕头与芹苴具有诸多相似特征，为推进多领域双边合作创造了有利条件。



2005年双方签署的友好合作协议为两地经济、文化、教育、旅游、医疗体育等领域的交流奠定基础，迄今已实现各级代表团互访。



为纪念两地缔结合作20周年，芹苴希望双方重点深化新材料、绿色能源和海运等领域的务实合作。



汕头市副市长彭聪恩表示，2024年汕头已接待芹苴市工作代表团，双方就多领域合作达成共识。在新材料领域，汕头重点关注提升纺织面料弹性的技术研发；新能源领域正推进多个风电项目。此外，汕头港与全球50个国家260个港口通航，芹苴丐水港可停泊2万吨级船舶，双方在港口运营管理经验交流方面空间广阔。



2025年2月，汕头在GYBrand发布的"2025中国百强城市榜"中位列第71位。2023年GDP约440亿美元，形成"三新两特一大"产业格局："三新"指新能源、新材料与新一代电子信息；"两特"为玩具创意与纺织服装；"一大"即大健康产业。



据芹苴市外事局数据，截至2025年2月，该市累计吸引中国大陆及港澳台直接投资项目16个，注册总额约1.1174亿美元，涉及免烧砖生产、纺织、农产品加工、垃圾处理厂建设、商业中心及酒店餐饮等领域。当地1.2万余名华人社群积极开展经济活动，为城市发展作出重要贡献。（完）

越通社