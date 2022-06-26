越南自然资源与环境部就绿色能源可持续发展提出7项建议

越南自然资源与环境部气候变化局局长曾世强在6月16日举行的题为“亚洲-可再生能源大洲”座谈会上发言时强调，随着“棕色经济”到“绿色经济”的转变，能源转型正在实现各项可持续发展目标、到2050 年实现净零排放等方面发挥着关键的作用。



因此，为了充分挖掘可再生能源的潜力以及加快化石能源向可再生能源的转变，自然资源与环境部就绿色能源可持续发展提出7项建议。



首先，自然资源与环境部表示，可再生能源需要成为一种公共产品，为所有人服务，所有人都能使用并从可再生能源发展中受益；尤其是那些受能源转型影响的群体或社区需要在生计方面得到支持，并接受再培训以改变职业。



其二，各国应加强协作配合，共同消除知识产权壁垒等各种壁垒，加大知识共享力度；促进发达国家和发展中国家之间的科研合作与可再生能源技术转让等。

其三，政策对推动能源转型起着举足轻重的作用。因此，各国须因地制宜地制定相应的机制和政策，支持企业界加大对可再生能源的投资力度，促进能源转型等。



其四，各国须制定可再生能源发展、实现净零排放、减少空气污染的目标并将其作为出台能源项目投资发展决定的标准。



其五，各国加大对输电系统的投资力度，以最大限度地发挥风能和太阳能生产的效益；投入必要的基础设施建设，以加快电动汽车、电动摩托车等清洁技术的应用力度。



其六，在努力促进能源转型，挖掘可再生能源发展潜力的同时，各国须采取配套措施来恢复能够抵御气候变化的自然生态系统，推动循环经济的发展等。



最后，为了推动可再生能源发展并将亚洲地区现有潜力充分发掘出来，须要区域内各家新闻媒体的共同参与，传递出能源转型紧迫性的信息，让企业界和民众更加了解可再生能源发展给经济、环境和社会带来的效益等。

日本环境卫生中心理事长、RENOVA公司董事（日本前环境大臣）南川秀树（Hideki Minamikawa）先生对越南政府为减少碳排放所做的努力表示赞赏。他强调，越南政府在解决气候变化问题所作出的努力受到国际社会的欢迎和高度评价。（完）