越南胡志明市：提高花卉和观赏植物生产能力 逐步推动出口活动

胡志明市凭借市场规模大和出口机会多，在生产花卉和观赏植物品种方面具有许多潜力与优势。

上述是出席胡志明市农业与农村发展局4月27日举行的题为“提高花卉和观赏植物生产能力满足国内消费需求和逐步推动出口活动”研讨会的各位代表所做出的评价。

胡志明市农业与农村发展局副局长阮友怀富先生表示，胡志明市对花卉和观赏植物的需求年均增长率超过15%，可达5000万件产品。但是，胡志明市的花卉和观赏植物生产能力目前为2000万件产品，其余的必须以非常高的价格从其他省市和外国进口。

目前，胡志明市花卉和观赏植物种植面积约为2000公顷，约有2500户家庭参与花卉和观赏植物种植活动。其中，1000户家庭从事兰花种植活动，总面积约为340公顷。如果按胡志明全市农业用地总面积计算，兰花种植面积仅占0.7%，但经济价值较高，对胡志明市农业生产总值贡献率为6%，是其他农作物的10倍。

因此，提高胡志明市兰花和观赏植物的生产能力、品种和产品供应，不仅满足国内消费需求，降低进口成本，而且还有助于提高胡志明市农业的经济效益，改善人民生活。

胡志明市农业与农村发展局植物种植与保护分局植物种植处处长陈氏红女士指出，胡志明市具有花卉和观赏植物产业的发展潜力，特别是具有高经济价值的兰花新品种开发方面的潜力巨大。

来自胡志明市农林大学的裴明智先生认为，花卉和观赏植物产业应以城市农业模式为导向，降低面积标准，提高单位面积产值，发展种子生产。与此同时，形成一个专门的种植区，一个专门生产和供应优质花卉和观赏植物产品中心，以满足胡志明市和其他省市的生产与消费需求， 进而逐步推动出口活动。

因此，在研究和转让满足市场品味和需求的新兰花和观赏植物品种方面，胡志明市需要有效利用各所院校和研究中心的研发成果。同时，推动各所院校和研究中心与生产经营单位在订购科研、研发成果转化等方面的合作；根据胡志明市乃至越南的实际情况转让种子生产领域的技术。（完）