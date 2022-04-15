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越南胡志明市即将为5至12岁以下儿童接种新冠疫苗
胡晋明先生称，按计划，4月18日在吸取经验教训之后，胡志明市将对全市学生进行广泛新冠疫苗接种。接受新冠疫苗接种的学生必须持有家长的同意证书，同时在接种新冠疫苗全过程必须有家长陪同。
胡晋明先生指出，此时安排学生重返学校直接上课是十分重要的，一方面补充学生长期线上学习的知识短板，另一方面化解学生的心理压力问题。胡志明市各所学校除了制定学生返校直接上课计划外，还要采取新冠肺炎疫情（COVID-19）的各项防控措施。此外，无论学生是否接种新冠疫苗，都得到同样对待，都直接上学，都具备学习、生活和玩耍的一切条件，没有任何歧视。
此前，今年4月初，胡志明市人民委员会就计划为本市5至12岁以下儿童接种新冠疫苗。预计全市共有89.85万名儿童需要接种疫苗，其中88.57万名儿童正在上学，1.28万名在社会保障机构得到照顾和尚未上学的儿童。
上学的儿童将在学校或者当地教育和卫生机构确定的注射点接受新冠疫苗接种；不上学的儿童将在胡志明各郡县和守德市人民委员会确定的固定或流动注射点接受新冠疫苗接种；而正在医院接受治疗的儿童，包括居住地址在外省市的儿童就在医院注射新冠疫苗。
预计，胡志明市儿童接种新冠疫苗计划将在今年9月前完成。目前，所有相关准备工作已经就绪。（完）
胡晋明先生指出，此时安排学生重返学校直接上课是十分重要的，一方面补充学生长期线上学习的知识短板，另一方面化解学生的心理压力问题。胡志明市各所学校除了制定学生返校直接上课计划外，还要采取新冠肺炎疫情（COVID-19）的各项防控措施。此外，无论学生是否接种新冠疫苗，都得到同样对待，都直接上学，都具备学习、生活和玩耍的一切条件，没有任何歧视。
此前，今年4月初，胡志明市人民委员会就计划为本市5至12岁以下儿童接种新冠疫苗。预计全市共有89.85万名儿童需要接种疫苗，其中88.57万名儿童正在上学，1.28万名在社会保障机构得到照顾和尚未上学的儿童。
上学的儿童将在学校或者当地教育和卫生机构确定的注射点接受新冠疫苗接种；不上学的儿童将在胡志明各郡县和守德市人民委员会确定的固定或流动注射点接受新冠疫苗接种；而正在医院接受治疗的儿童，包括居住地址在外省市的儿童就在医院注射新冠疫苗。
预计，胡志明市儿童接种新冠疫苗计划将在今年9月前完成。目前，所有相关准备工作已经就绪。（完）