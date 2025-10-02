新闻
越南纺织服装企业参加2025年日本东京国际服装服饰展览会
越南时尚企业希望促进越日贸易关系，其中扩大可持续时尚的研究、供应和分销合作。此外，各家企业还力争实现"肯定越南地位：以本土原材料和绿色技术将越南推向全球时尚版图"的目标。
胡志明市纺织服装协会副主席黎阮庄雅接受越通社驻东京记者采访时表示，越南企业带来了由本土原料制成的材料，以实现将本土原材料推向国际舞台的目标。同时，将代表胡志明市所有企业，提供服装问题的解决方案、原始设计制造商（ODM）设计，并运用现代化、标准化、绿色化、数字化的技术来满足全球客户，特别是日本客户的需求。另外，将越南设计师的理念逐步推向全球。这是越南企业参展的三大目标。
黎阮庄雅补充说，该协会成员也与日本企业保持着良好的合作关系。参加2025年日本东京国际服装服饰展览会将加深对日本客户需求的了解，从而提供具有可持续发展价值且符合当前消费趋势的产品。
2025年日本东京国际服装服饰展览会举办单位——RX公司国际部门负责人宫崎智惠（Chisato Miyawaki）表示，越南已成为日本服装行业非常重要的商业伙伴。她说："我在日本穿的很多衣服都是越南制造的。我认为，越南是世界顶级时尚的国家之一，各家日本企业也在包括越南在内的东南亚地区寻找商业伙伴。（完）